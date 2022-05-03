Türkiye Gazetesi

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği her yıl Mayıs ayının ilk haftası gerçekleşen Dünya Astım Günü’ne özel farkındalık toplantıları düzenliyor, bu önemli gün öncesi konuyla ilgili bilgiler veriyor. Uzmanlara göre tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi astımda da düzenli tedavi esas... Peki, astım kalıcı olarak tedavi edilebilir mi? İşte detaylar…

ASTIM BELİRTİLERİ NELER?

Astım, akciğer içi hava yollarında mikrobik olmayan bir tür iltihap nedeniyle hava yolu duvarının daralması sonucu ortaya çıkan müzmin (kronik) bir akciğer hastalığıdır. Astım tekrarlayan ve ataklar halinde gelen nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı/hışıltı/ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterir.

ASTIM TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Dünyanın hiç bir yerinde astımı tamamen ortadan kaldıran bir ilaç tedavisi yoktur. Astım tedavisinin amacı hastalığın belirtilerinin kontrol altına alınması ve hastanın yaşamının normale en yakın şekilde devam ettirilmesidir. Uygun ilaç tedavisinin verilmesi ile astım belirtileri kontrol altına alınabilmektedir.

Astım tedavisi ulusal ve uluslararası uzmanların katılımıyla hazırlanan ve her yıl yenilenen rehberdeki önerilere göre yapılmaktadır. Uluslararası ve ulusal astım rehberindeki en önemli yenilik nefes açıcı (kurtarıcı) ilaçların astım tedavisinde artık tek başına kullanılması yerine mutlaka asıl tedavi edici ilaç olan inhaler kortizon ile birlikte alınması önerisidir. Tedaviyle astımlıların önemli bir kısmı iş ve okul dahil günlük yaşamlarına, hastalık nedeni ile ilgili herhangi bir kısıtlanma olmadan devam edebilirler.

Astım ilaçlarının büyük bir kısmı soluk alma yolu (inhalasyon) ile kullanılan ilaçlardır ve bu yolla daha az yan etki ile direk hava yollarında istenen tedavi edici etkiyi oluştururlar. Astım tedavisi için kullanılan inhalasyon cihazlarının pek çok farklı şekli vardır. Bu cihazların (inhalerler) doğru kullanılması tedavinin etkin yapılabilmesi için çok önemlidir. Tedaviye başlanırken bu inhaler cihazların kullanım şekli mutlaka hastalara gösterilmelidir. Her kontrolde hastanın ilaç kullanımına bakılarak, doğrulanmalı veya hatalar düzeltilmelidir.

ASTIMI KONTROL ALTINDA TUTMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Astım kontrolünü güçleştiren etkenler; ilaçların doğru teknikle ve düzenli kullanılmaması ve bunun yanında alerjenler gibi özel veya enfeksiyon, sigara dumanı ve kimyasallar gibi genel tetikleyicilere maruz kalmak sayılabilir. Yapılan araştırmalarda hastaların ilaçlarını doktorunun önerdiği şekilde kullanmasının, sigarayı bırakmanın ve obez hastaların kilo vermesinin, sağlıklı ve dengeli beslenmenin, düzenli egzersiz yapmanın, solunan ortam havasını temiz tutmanın astımın kontrolünü kolaylaştırdığı gösterilmiştir.

Çocuklarda astımın kontrol altına alınması ve tedavisi daha zordur. Çocuklar aktif katılım yapamayacaklarından ilaçların etkili olacakları alt havayollarına gidebilmesi için aracı cihazlara gereksinim duyulur. Hem çocuk hem ailesi bu cihazların ne kadar gerekli olduğuna ve bağımlılık yapamadıklarına ikna edilebilirse tedavi uyumu ve astım kontrolü optimum düzeye çıkacaktır.

Astımı yok edilemez ama kontrol altına alınabilir Prof. Dr. Tevfik Özlü, astımın tamamen tedavi edilebilen bir hastalık olmadığını ama tedaviyle astımlı hastaların sağlıklı, normal bir yaşam sürdürebildiğini belirtti. Peki, astım nasıl tedavi edilir? İşte uzmanından tavsiyeler…

Çöl tozu uyarısı: Astımlı çocuklar için büyük tehlike Meteoroloji, dün yaptığı açıklamada Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının Türkiye'ye giriş yapacağını açıklamış ve çöl tozunun perşembe ve cuma günü etkisini göstereceğini söylemişti. Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu ise çöl tozlarının çocukları kötü etkileyebileceğini, bu nedenle çöl fırtınası olan günlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini, dışarıda olunması gereken zamanlarda ise ağız ve burun maske ile kapatılması konusunda uyarı yaptı.