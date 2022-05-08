Türkiye Gazetesi

ABD’de yeni bir çalışma yapıldı ve bazı tekstil ürünleri test edildi. Araştırmada “su geçirmez”, “lekeye dayanıklı” veya “çevre dostu” olarak etiketlenen çocuk tekstillerinin yaklaşık %60'ının kimyasal maddeler içerdiğini ortaya çıkardı.

The Guardian’da yer alan haberde, kontrol edilen ürünler arasında giyim, yastık koruyucular, yatak takımları ve mobilyalar da yer aldı.

ÇOCUKLARIN VÜCUTLARINA GİREBİLİR

Çalışmanın yazarlarından Laurel Schaider, “Bu kesinlikle bir endişe verici çünkü bu toksik kimyasallar çocukların vücutlarına girebilir” dedi.

PFAS adı verilen perflorlu ve poliflorlu alkil maddeler endüstride kullanılan 9.000'den fazla bileşikten oluşan bir sınıf. Leke koruyucular, pişirme kapları, gıda ambalajları ve su geçirmez giysiler gibi binlerce günlük tüketici ürününde bulunuyor.

BİRÇOK SAĞLIK SORUNUYLA BAĞLANTILI

Bu kimyasallar kanser, doğum kusurları, karaciğer hastalığı, tiroid hastalığı, hormon bozulması ve bir dizi başka ciddi sağlık sorunuyla bağlantılı. Doğada çözünmeyen bu maddeler insanların vücutlarına zarar veriyor.

Silent Spring Institute tarafından gerçekleştirilen ‘çevre dostu’ , ‘ekolojik’ etiketine sahip 93 farklı ürün incelendi ve bunların 54’ünde PFAS tespit edildi. Ayrıca ‘su geçirmez’ ve ‘lekeye dayanıklı’ olduğu belirtilen ürünlerde de benzer bir durum ortaya çıktı.

ÇİN’DE ÜRETİLDİKLERİ İDDİA EDİLİYOR

Uzmanların aktardığına göre giysilerdeki PFAS, vücuda çeşitli yollarla girebilir. Kimyasallar uçucudur, yani bulundukları ürünlerden kopabilir, havada hareket edebilir ve solunabilir. Ayrıca solunan veya yutulan toza da yapışabilir veya cilt yoluyla emilebilirler. Öte yandan İngiliz The Guardian’daki haberde, bu ürünlerin Çin’de üretildiği de öne sürüldü.

Birçok kimyasal içeriyor! Kaşıntının nedeni ‘yumuşatıcılar’ olabilir Hemen hemen her evde bulunan ve hem çamaşırların güzel kokması hem de yumuşacık olması için kullandığı yumuşatıcılar sağlığımızı tehdit ediyor. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, yumuşatıcıların içerisinde bulunan kimyasalların kaşıntıya sebep olabileceğini belirtiyor.

Kullandığınız ürünlere dikkat: Plastik ambalajlardaki kimyasallar obezite nedeni Norveç’te yapılan bir araştırmanın sonuçları dikkat çekti. Çalışmada, günlük hayatta kullanılan plastik ambalajların, aşırı kiloyu ve obezitenin gelişimini destekleyebilecek kimyasallar içerdiği ortaya çıktı.