Türkiye Gazetesi

Bahar mevsimiyle birlikte mevsimsel alerjiler artarken “Bahar alerjisinden nasıl kurtulurum” , “Bahar alerjisi nasıl geçer?” , “Bahar alerjisini önlemek için neler yapmalıyız” gibi sorular sıklıkla arananlar listesine girdi. Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, polen alerjisi olanlara önemli tavsiyelerde bulundu.

POLENLER DEPRESYONA NEDEN OLABİLİR

Burnun, akciğerlerin ve gözlerin, havada süzülen alerjik maddelerin vücutla temas noktaları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ali Kutlu, “Hava yoluyla taşınan polenler, ev tozu akarları, küfler başlıca çevresel alerjenlerdir. Bahar aylarında polenler bitkilerin tohumlarına duyarlı olan insanlarda öksürük, astım atakları, geçmeyen burun akıntısı, hapşırık, burun, göz kaşıntısı, sinüzit gibi yakınmalara yol açar. Bu yakınmalarla birlikte halsizlik, yorgunluk ve hatta depresyon hali ortaya çıkabilir” diye konuştu.

İLAÇ TEDAVİSİNE RAĞMEN ŞİKAYETLERİ OLANLAR DİKKAT

Birçok hastanın kavak polenlerine alerjik olduklarını düşündüğünü fakat çoğunun çimen polenlerine alerjileri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ali Kutlu, şunları söyledi:



“Yeşil alanlardan uzak durarak polenlerden kaçınmak mümkün değildir. Polenler gözle görünmez ve rüzgârla çok geniş mesafelere yayılabilir. Tekrarlayan polen alerjisi olanlar şikâyetleri başlamadan mevsim öncesi alerjik hastalıklara yönelik koruyucu ilaçlar kullanmalıdır. İlaç tedavisine rağmen inatçı şikâyetleri olan, şikâyetleri çok uzun süre devam eden hastalar için alerji aşıları tedavi alternatifidir. Çimen ve tahıl polen alerjileri olanların tedavisinde dilaltı tabletler kullanılabilmektedir.”

AŞI YIL BOYUNCA YAPILABİLİR

Polen aşılarının yıl boyunca yapılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Ali Kutlu, “Aşılamaya sezondan 2 ay önce başlamakta fayda vardır. Enjeksiyon formundaki aşılar, ilaçlar gibi SGK ödeme kapsamındadır. Hastaların hangi polene alerjik olduklarının tespiti için alerjik hastalıklar uzmanlarına müracaat etmeleri gerekmektedir. Polen alerjisi olan hastalar, bazı basit korunma önlemlerinden dahi fayda görebilirler” şeklinde konuştu.

ÇAMAŞIRLARI AÇIK HAVADA KURUTMAYIN

Polenlerin çamaşırlara kolayca yapıştığı için alerjik hastaların elbiselerini dışarıda kurutmaktan kaçınmaları gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ali Kutlu, “Alerjik çocuklar eve geldiklerinde kıyafetleri değiştirilmelidir. Kıyafetler açık havada kurutulmamalı, saça yapışan polenleri temizlemek için yatmadan önce saçlar yıkanmalıdır. Günlük kıyafetler yatak odasında çıkarılmamalıdır. Göz alerjisi olanlar geniş güneş gözlükleri kullanabilir. Araçlarımızın polen filtreleri sezon öncesi değiştirilmeli ve mümkünse araç kullanırken camlar açılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Bahar alerjileri birçok hastalıkla karıştırılıyor: Eğer siz de “Sürekli nezle gibiyim” diyorsanız… Bahar mevsiminde ortaya çıkan burun akıntısı, burun tıkanıklığı sürekli hapşırma gibi belirtiler alerjilerin habercisi olabilir. Kimileri için kabusa dönüşen bu durumdan birçok kişi mustarip. Peki, bahar alerjisinin diğer belirtileri neler? Korunmak için hangi önlemler alınmalı?

Dikkat, alerji mevsimi geldi! Korunmak için bu önerilere uyun Bahar aylarında sık görülen alerjiler nisan, mayıs ve haziran aylarında sıklıkla görülür. Polen kaynaklı bahar alerjilerinde, solunum yollarında şikayetler oluşabileceğini vurgulayan Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu, “Polenlerden kaçınma, ilaç ve alerjene özgü aşı tedavileriyle bahar alerjilerinden korunmak mümkün” dedi.