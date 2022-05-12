Türkiye Gazetesi

The Lancet Respiratory Medicine'de yayımlanan araştırmaya göre, Covid-19 enfeksiyonundan iki yıl sonra hastaneye başvuran hastaların yarısında hala en az bir semptom var.

COVİD-19 GEÇİRENLERİN YAŞAM KALİTESİ DAHA DÜŞÜK

Bilim insanları tarafından yapılan çalışmada, Covid-19 ile enfekte olan 1.192 katılımcı izlendi. Fiziksel ve zihinsel sağlık genellikle zamanla iyileşirken, analiz, Covid-19 hastalarının hala genel nüfusa göre daha kötü sağlık ve yaşam kalitesine sahip olma eğiliminde olduğunu gösterdi.

BU 4 SEMPTOM YILLARCA SÜRÜYOR

Covid-19 geçirdikten iki yıl sonra bile birtakım belirtiler görülebilir. En sık görülen 4 semptom ise şöyle:

-Yorgunluk

-Uyku problemleri

-Ağrı ve kaslarda zayıflık

- Depresyon ve anksiyete

TAMAMEN KURTULMAK İÇİN 2 YILDAN FAZLA ZAMAN GEREKİYOR

Çalışmayı yürüten Profesör Bin Cao, “Bulgularımız, Covid-19 atlatanlar için geçerli. İlk kez koronavirüs geçirenlerin enfeksiyonu vücutlarından temizlenmiş olsa da, bundan tamamen kurtulmak için iki yıldan fazla bir süreye ihtiyaç olduğunu gösteriyor” dedi.

Çalışmaya göre, ilk kez hastalandıktan altı ay sonra, katılımcıların yüzde 68'i en az bir tane uzun süreli Covid semptomu bildirdi. Enfeksiyondan iki yıl sonra semptom gösterenlerin oranı ise yüzde 55.

BAŞKA BELİRTİLER DE SÖZ KONUSU

Araştırmada ayrıca, Covid-19 hastalarının eklem ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi ve baş ağrısı gibi bir dizi başka belirtileri koronavirüs geçirmeyen katılımcılara göre daha fazlaydı.

COVİD ATLATILMIŞ DA OLSA TAKİP ŞART

Çalışmayı yürüten ekip, özellikle uzun süreli Covid semptomları gösterenlerin ve koronavirüsten kurtulanların takibinin gerekliliğini vurguladı.

Cao, “Covid-19'a yakalanmış insanların önemli bir kısmına sürekli destek sağlamaya ve aşıların, ortaya çıkan tedavilerin, varyantların uzun vadeli sağlık sonuçlarını nasıl etkilediğini anlamaya ihtiyaç var” dedi.

Virüs gitti izi kaldı: Kalp krizi ve beyin kanaması patladı Kalp ve damar sistemini etkileyen Covid-19 enfeksiyonuna bağlı olarak kalp kası iltihabı, kalp krizi ve inme vakalarında artış oldu. Uzmanlar şimdi bu etkinin daha sonraki yıllarda devam edip etmeyeceğini tartışıyor.

Uzun Covid yaşayanlar başına gelenleri anlattı: Her şey çürük et gibi kokuyor Covid-19 sonrası devamlı hastalık durumu Dünya Sağlık Örgütü tarafından “uzun Covid” olarak adlandırılmıştı. İngiliz günlük gazetesi The Guardian, bu problemi yaşayanlarla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı. Çalışmada, uzun Covid geçirip, tat ve koku duygusunu yitirenlerin yaşadıkları aktarıldı.

'Uzun Covid'in semptomları aylarca sürüyor Covid-19’da varyant değişikliği nedeniyle ölüm ve vaka sayıları arttı ve hastalarda başka semptomlar görülmeye başladı. İngiltere’de yapılan bir araştırma uzun süreli Covid’in detaylarını ortaya koydu.