Türkiye Gazetesi

İleri yaştaki hastalarda cerrahi müdahale riskli olabilir. Mitral kapaktaki problemler yaş grubu yüksek hastalarda görülür ve bu durumda hastalara cerrahi müdahale yapılması risk taşır.

Dr. İsmail Ateş “Evde odadan odaya geçemeyen hastalar düşünün; yani kalp yetmezliği ve kalp kapaklarında sorun var ancak ameliyat olması mümkün değil… Bu gibi cerrahi olarak reddedilmiş hastalara mitraclip yöntemi ile müdahale edebiliyoruz” dedi.

“İŞLEM SONRASI HEMEN AYAĞA KALKTIM”

Ankara’da yaşayan kalp kapağı hastası 86 yaşındaki Saadet Güner tedavi sürecini anlatarak, “Birkaç yıldır kalp kapağı hastalığı ile mücadele ediyordum. Mitral kapak tamiri tavsiye ediyorlardı. Ancak yaşımdan dolayı korkuyordum. Amerika’daki doktor ağabeyimin araştırmaları ve tavsiyesi ile doktorumu buldum. Ameliyat çok güzel geçti. Ağrı duymadım ve işlem sonrası hemen ayağa kalktım” ifadelerini kullandı.

DOKTORU TEDAVİ SÜRECİNİ ANLATTI

Hastanın tedavi sürecini değerlendiren Dr. İsmail Ateş, “Hastamız Saadet hanım 86 yaşında. Her iki kalp kapakçığında uzun süre devam eden ritim problemleri nedeni ile kaçak oluşmuş. Normal şartlara kalp kapaklarındaki kaçaklar ilerlediği zaman cerrahi olarak tedavi edilmesi gerekir. Bu hastamıza da cerrahi tedavi önerilmiş aslında, ancak yüksek riskli olması ve hastanın kesinlikle cerrahi tedavi istememesi sebebi ile bize ulaştılar. Biz de 2 saat süren işlemle sağ kasık toplardamarından girerek mitral kapağını tedavi ettik” dedi.

HASTALARIN HAREKET KAPASİTELERİ ARTIYOR

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Ateş sözlerine şöyle devam etti:

“Mitraclip metodu anjiyo yöntemiyle uygulanıyor. Göğüste hiçbir kesinin olmadığı, kasıktan yapılan bu işlem 1-1,5 saat sürüyor. Bu yöntemle aynı anjiyo gibi sağ kasıktaki toplardamardan girerek mandallama yöntemi ile mitral kapak tamiri yapıyoruz. İşlem sonrasında hastaların öncelikle kalbe bağlı nefes alamama, nefes düzensizliği yakınmalarında azalma meydana geldiği gibi, kalp büyümesi duruyor ve hastaların hareket kapasiteleri artıyor.”

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