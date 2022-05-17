Türkiye Gazetesi

İnmenin dünyada sağlık açısından çok ciddi bir problem olduğunu söyleyen girişimsel radyoloji uzmanı Dr. Mehmet Kolu “Her yıl dünyada yaklaşık olarak 17 milyon kişinin inme geçiriyor, bunlardan 6 milyonu hayatını kaybediyor. Her 6 insandan biri ömrü boyunca mutlaka küçük veya büyük bir inme atağı geçiriyor. 2014 yıllarına kadar bu hastalarda neredeyse elimizdeki tek seçenek bazı pıhtı eritici damardan uygulanan ilaçlardı. Ama daha sonra Trombektomi dediğimiz kasık damarından girip pıhtıyı çıkarma hem dünyada hem de Türkiye’de çok yaygın, sık kullanılmaya başladı ve hastalar şu anda bu tedaviden çok fayda görüyor” dedi.

Yatağında felç geçiren kadın 3 gün kurtarılmayı bekledi Adana’da yakınlarının haber alamadığı kadının felç geçirdiği ortaya çıktı. 3 gün boyunca kurtarılmayı bekleyen kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Felçlileri yürütecek tedavi İsrailli bilim insanları, felçli farelere omurilik implantı yerleştirerek yürümelerini sağladı. Yapılacak klinik deneylerden sonra felçli insanların da iyileşebileceği tahmin ediliyor.