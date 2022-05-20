Türkiye Gazetesi

Maymun çiçeği virüsü hızla yayılıyor. Bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya'da görülen maymun çiçeği virüsü, 4 ülkede daha görüldü. Yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleri ile kendini gösteren, ayrıca ateş ve baş ağrısı gibi semptomlara neden olduğu bilinen maymun çiçeği virüsünün görüldüğü ülkeler listesine Fransa, Belçika, Almanya ve Avustralya da dahil oldu.

Fransız yetkililer, Paris'in bulunduğu Ile-de-France bölgesinde yaşayan 29 yaşındaki bir gencin testinin pozitif çıktığını açıkladı. Enfekte olan gencin yakın zamanda virüsün görüldüğü bir ülkeye seyahat etmediği belirtildi.

Belçikalı uzmanlar ise iki farklı şehirde 2 vaka tespit edildiğini duyurdu. İlk kişiye Anvers'te teşhis konulurken, ikinci vaka Flaman Brabant bölgesinde kayda geçti. İki hastanın da hafif semptomlarının bulunduğu aktarıldı.



Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Münih kentindeki Bundeswehr Mikrobiyoloji Enstitüsü de ilk maymun çiçeği virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Söz konusu kişide, hastalığın önemli bir özelliği olan deri lezyonu görüldüğü ifade edildi.

Avustralya'nın ilk maymun çiçeği virüsü ise Victoria eyaletinin Melbourne kentinde yaşayan 30'lu yaşlardaki bir erkekte görüldü. Hastanın virüsün daha önce görüldüğü İngiltere'yi yakın zamanda ziyaret ettiği belirtildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NEDİR?

Maymun çiçeği, 1980’li yıllarda tamamen ortadan kalkan çiçek hastalığının daha az bulaşıcı hali olarak adlandırılıyor. Bu virüs, çiçek hastalığının daha hafif semptomlara neden olan ve daha az ölümcül hastalığa yol açan bir çeşit akraba virüsü olarak biliniyor.

ABD Hastalık Kontrol Merkezi’ne (CDC) göre maymun çiçeği, virüs enfeksiyonu sonucu meydana gelen nadir hastalıklardan biri. Maymun çiçeğinde, deride döküntü ve kabarıklıklar, ateş, sırt ve kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri en yaygın belirtiler olarak biliniyor.

DSÖ verileri, maymun çiçeği virüsünün ilk olarak Orta ve Batı Afrika’daki tropik yağmur ormanlarında ortaya çıktığını ortaya koyuyor. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı’na (UKHSA) göre, maymun çiçeği insanlar arasında kolayca yayılmıyor. Öte yandan maymun çiçeği, nadir görülen bir viral enfeksiyon.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Maymun çiçeği enfeksiyonun belirtileri arasında ateş, döküntü, sırt ağrısı, kas ağrıları, enerji eksikliği, şiddetli baş ağrısı şişmiş lenf düğümleri en sık görülenler arasında. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, ateşin başlamasından 1-3 gün sonra deri döküntüleri meydana geliyor. Döküntüler en çok yüzde görülüyor. Ancak avuç içi, ayak tabanları ve ağızda da baş gösteriyor.

Maymun çiçeği enfeksiyonunun kuluçka süresi genellikle 6 ila 13 gün olarak biliniyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bu süre 5 ila 21 gün arasında değişebiliyor.

Yeni tehlike: Maymun çiçeği virüsü yayılıyor! Maymun çiçeği virüsü nedir, insandan insana bulaşır mı? Türkiye’de görüldü mü? Belirtileri ve tedavisi İlk olarak 7 Mayıs’ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsünün ilerleyen günlerde çeşitli ülkelere sıçraması dünyada endişeleri artırıyor. Virüsün küresel salgına dönüşme ihtimali de tartışılıyor. Peki, maymun çiçeği virüsü nedir, neden olur? Şimdiye kadar hangi ülkelerde maymun çiçeği virüsü görüldü? Türkiye’de maymun çiçeği virüsü var mı? İşte salgın korkusu oluşturan yeni virüs hakkında merak edilenler…

Dünya diken üstünde! Maymun çiçeği virüsü hızla yayılıyor: CDC’den dikkat çeken açıklama 2 yılı aşkın süredir koronavirüsün pençesinde olan dünya, şimdi de maymun çiçeği virüsü için alarma geçti. Maymun çiçeği virüsü (Monkeypox); İngiltere, ABD, İspanya, Portekiz ve Kanada’nın ardından İtalya, İsveç ve Belçika'da da görüldü. Virüs üç ülkeye daha sıçrarken, yeni salgın ile ilgili merakla beklenen açıklama ABD’nin en yetkili kurumu olan CDC’den geldi.

Avrupa'da yeni virüs paniği: Maymun çiçeği vakaları artıyor Maymun çiçeği enfeksiyonu vakaları Avrupa’nın farklı ülkelerinde görülmeye devam ediyor. İngiltere ve Portekiz’in ardından İspanya’da da sekiz erkekte maymun çiçeğine benzer semptomlar görüldü.