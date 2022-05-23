Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda dünyanın çeşitli noktalarında özellikle de Afrika kıtasında yayılım gösteren maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) insanları endişeye sürükledi. DSÖ ise yeni salgınlara ilişkin açıklama yaptı. DSÖ genel direktörü Ghebreyesus, dünyanın Covid-19 başta olmak üzere küresel salgınlara hazırlık durumu hakkında bilgi verdi.

“DÜNYANIN SALGINLARA HAZIRLIKSIZ OLDUĞU ORTADA”

Ghebreyesus, son 5 yılda DSÖ'nün doğal afet ve salgın hastalık gibi 120'nin üzerinde acil duruma müdahale ettiğini belirterek, "Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada. Bu yüzden üye ülkeler arasında ortak çalışmaya dayalı bilgi ve teknoloji paylaşımını artırmak için geçen yıl Berlin'de Sağlık Acil Durumu Takip Birimi kurduk. Örgüt olarak üye ülkelerin mevcut salgının yanı sıra gelecek salgınlara karşı teknik, operasyonel ve lojistik anlamda daha hazırlıklı olabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

2023 itibarıyla küresel sağlık güvencesi planına 1 milyar kişiyi daha dahil etme planına değinen Ghebreyesus, "Bu planın oldukça gerisindeyiz. Salgından önce bile 2023'e kadar 1 milyar hedefinde 730 milyon açık vardı. Salgınla birlikte küresel sağlık sistemindeki aksamalar, bu açığı 840 milyona yükseltti" ifadesini kullandı.

Bu yıl "Barış için Sağlık, Sağlık için Barış" sloganıyla 75'incisi düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi'nde, covid-19 sonrası yeni küresel salgınlara hazırlık, Rusya-Ukrayna savaşının Ukrayna'daki sağlık altyapısına etkileri ve DSÖ'nün başlattığı Küresel Sağlık için Barış Girişimi projesi masaya yatırılacak.

28 Mayıs'ta son bulacak Asamblede DSÖ'nün yeni direktörü de seçilecek.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ 16 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Dünya, çiçek virüsünün bir türü olan ‘maymun çiçeği’ hastalığı ile alarmda… İlk olarak 7 Mayıs’ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsünün farklı ülkelere de sıçraması endişeleri artırıyor. Virüsün görüldüğü ülkelerin sayısı 16’ya yükseldi.

Virüs görülen ülkeler arasına her gün yenisi ekleniyor. Maymun çiçeği virüsü İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Belçika, Portekiz, İtalya, İsveç, Avustralya gibi birçok ülke resmi olarak vaka bildiren ülkeler arasında.

Belçika duyurdu: Maymun çiçeği virüsünde ilk karantina başladı Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor. Birçok ülkede tespit edilen virüsle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Belçika’da resmi rakamlara göre maymun çiçeği virüsü vakalarının sayısı 3’e yükseldi. Ülke, maymun çiçeği virüsü tespit edilenlere 21 günlük karantina uygulama kararı aldı.

Maymun çiçeği virüsü alarmı: New York’ta ilk vakaya rastlandı ABD'nin New York eyaletinde bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığı açıklandı. Açıklamada söz konusu kişinin izole edildiği ve tedavisinin başlandığı belirtildi.

Uzmanından uyarı: Maymun çiçeği virüsüne karşı kritik 2 önlem Çiçek hastalığı aşısının, maymun çiçek virüsü hastalığına karşı yüzde 85 oranında etkili olabileceğini belirten Doç. Dr. Sevgen Tanır Başaranoğlu, virüse karşı sosyal mesafe ve temasa dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.