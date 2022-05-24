Türkiye Gazetesi

İki yıldır dünyayı pençesine alan koronavirüsün ardından dünya şimdi de maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) ile alarmda... İlk olarak 7 Mayıs’ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsünün ilerleyen günlerde çeşitli ülkelere sıçraması endişeleri artırıyor.

HASTALIĞIN GİDİŞATINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüste vaka sayısı 100’ü geçti. Avrupa, Amerika ve Avustralya’da görülen ve belirtileri arasında ateş, döküntü, sırt ağrısı, kas ağrıları, enerji eksikliği, şiddetli baş ağrısı şişmiş lenf düğümleri görülen hastalık hakkında DSÖ açıklama yaptı.

DSÖ’nün yayılan hastalıklar biriminden sorumlu yöneticisi ve epidemiyolog Maria Van Kerkhove düzenlenen bir basın toplantısında hastalığın gidişatı hakkında konuştu.

Van Kerkhove açıklamasında maymun çiçeği ile ilgili “Bu durum kontrol altına alınabilir. Biz insandan insana bulaşmasını engellemek istiyoruz. Bunu Avrupa ve Kuzey Amerika’da yapabiliriz” dedi.

HAFİF ATLATILIYOR

DSÖ yetkilileri maymun çiçeği hastalığın nasıl bulaştığını da açıkladı. Bulaşmanın gerçekten deriden deriye temas ile olduğunu belirten Van Kerkhove, “Şu ana kadar hastalık bulaşanlar bu durumu hafif atlatıyor” şeklinde konuştu.

Maymun çiçeği hastalığına dair bir görüntü...

MUTASYONA UĞRADIĞINI GÖSTEREN KANIT YOK

DSÖ’nün çiçek hastalığından sorumlu yetkilisi Rosamund Lewis ise virüsün şu ana kadar herhangi bir mutasyona uğramadığının altını çizerek hastalığın gidişatı ile ilgili konuştu. Lewis, “Virüs değişmeme eğiliminde. Şu ana kadar mutasyona uğradığını gösteren bir kanıt yok. Bu gruptaki virüsler mutasyon geçirmez ve genelde oldukça sabitlerdir” dedi.

“DÜNYA YENİ SALGINLARA HAZIRLIKLI DEĞİL”

Afrika dışında çok nadir görülen bir viral enfeksiyon olan maymun çiçeği vakaları hızla artarken DSÖ genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise dünyanın Covid-19 başta olmak üzere küresel salgınlara hazırlık durumu hakkında bilgi vermişti.

Ghebreyesus, dünkü açıklamasında, son 5 yılda DSÖ'nün doğal afet ve salgın hastalık gibi 120'nin üzerinde acil duruma müdahale ettiğini belirterek, "Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada. Bu yüzden üye ülkeler arasında ortak çalışmaya dayalı bilgi ve teknoloji paylaşımını artırmak için geçen yıl Berlin'de Sağlık Acil Durumu Takip Birimi kurduk. Örgüt olarak üye ülkelerin mevcut salgının yanı sıra gelecek salgınlara karşı teknik, operasyonel ve lojistik anlamda daha hazırlıklı olabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuşmuştu.

DSÖ’den korkutan açıklama: Covid bitmedi, dünya yeni salgınlara hazırlıklı değil İlk olarak 7 Mayıs’ta İngiltere’de görülen maymun çiçeği virüsü yayılıyor. Virüs Avrupa, ABD, Kanada, Avustralya, Danimarka ve İsrail dahil olmak üzere 16 ülke ve bölgede doğrulanırken Dünya Sağlık Örgütü’nden açıklama geldi. DSÖ genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus “Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada” dedi.

DSÖ’den maymun çiçeği virüsü uyarısı: Yaz aylarında artabilir İlk olarak 7 Mayıs’ta İngiltere'de tespit edilen maymun çiçeği virüsünün ilerleyen günlerde çeşitli Avrupa ülkeleri ve ABD'ye yayılması endişeleri artırdı. Maymun çiçeği virüsü vakaları artarken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün olağanüstü toplantı düzenledi.