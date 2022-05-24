Türkiye Gazetesi

Kontrol noktası inhibitörleri gibi diğer immünoterapiler belirli kanserlerde etkili olsa da, araştırmacılara göre hastalar sıklıkla nükseder ve sonunda bu tür tedaviye yanıt vermeyi bırakır veya direnç geliştirir. Buna karşılık Vaxinia, hastanın bağışıklık sistemini hazırlayabilir ve tümörlerde PD-L1 adı verilen bir proteinin seviyesini artırarak immünoterapiyi kansere karşı daha etkili hale getirebilir.

Vaxinia, (tam adı CF33-hNIS VAXINIA), bir tür 'onkolitik virüstür. Doğada bulunan ancak özellikle kanserle savaşmak için genetiği değiştirilmiş bir virüstür. Bağışıklık sistemini kansere karşı harekete geçiren yeni tedavilerde uzmanlaşmış bir şirket olan Imugene Limited tarafından geliştiriliyor. Bu virüs, daha önce hayvanlar üzerinde denendi. Hayvanlar üzerindeki testler kolon, akciğer, meme, yumurtalık ve pankreas kanseri tümörlerinin boyutunu küçültebildiğini göstermiştir.

KANSER TEDAVİSİ BAŞLADI: 24 AY SÜRECEK

Baş araştırmacı ve City of Hope Tıbbi Onkoloji ve Terapötik Araştırma Departmanından yardımcı doçent Dr. Daneng Li, "Önceki araştırmamız, onkolitik virüslerin bağışıklık sistemini kansere tepki vermesi ve kansere karşı öldürmesi için uyarabildiğini ve ayrıca bağışıklık sistemini kontrol noktası inhibitörleri de dahil olmak üzere diğer immünoterapilere daha duyarlı olması için uyarabildiğini gösterdi. Şimdi immünoterapinin gücünü daha da artırmanın zamanı geldi ve biz CF33-hNIS'in kanserle savaşta hastalarımızın sonuçlarını iyileştirme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz." dedi.

Faz 1 klinik denemesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki yaklaşık 10 deneme bölgesinde metastatik veya ileri katı tümörleri olan 100 kanser hastasıyla başladı. Çalışmanın yaklaşık 24 ay sürmesi bekleniyor. İlaç ya doğrudan tümörlere enjekte edilecek ya da hastalar intravenöz (damar yoluyla sıvı alımı) olarak düşük dozda Vaxinia alacak.

Vaxina'nın güvenliği kanıtlandıktan sonra, bazı katılımcılara pembrolizumab adı verilen ve bağışıklık sisteminin kansere neden olan hücrelerle savaşma yeteneğini geliştiren bir immünoterapi ilacı da verilecek.

Onkolitik virüsler yüzyılı aşkın bir süredir kansere karşı mücadelede önemli bir yer edinirken, bugüne kadarki başarıları çok sınırlı kaldı. Örneğin, geçtiğimiz yıl, soğuk algınlığına da neden olan bir virüs ameliyatla tedavi edilemeyen ilerlemiş cilt kanserinin tedavisinde umut vaat etti. Klinik deneyde, soğuk algınlığına neden olabilen birçok virüsten biri olan canlı coxsackievirus, pembrolizumab ile birlikte kullanıldı. Araştırmacılar, bu tedavi kombinasyonunun en az iki yıl boyunca birkaç haftada bir tedaviyi alan 36 erkek ve kadının yaklaşık yarısında (yüzde 47) melanom tümörlerini küçülttüğünü söylüyor.

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