Türkiye Gazetesi

Maymun çiçeği virüsü hızla yayılıyor. Şimdiye kadar ABD, Avrupa ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke ve bölgede görülen virüs, endişe oluşturmaya devam ediyor. Öte yandan uzmanlar, virüsle ilgili çarpıcı açıklamalar yapıyor.

AFRİKA DIŞINDA İLK KEZ YAYILDI

Genellikle batı ve orta Afrika'da görülen maymun çiçeği hastalığındaki ani artış, şu ana kadar en az 20 ülkede kaydedildi. Maymun çiçeği virüsüne ilişkin 200'den fazla teyit edilmiş vaka ve onlarca teyit bekleyen hasta mevcut. Öte yandan hastalık Afrika dışındaki bir toplulukta ilk kez yayıldı.

HER ŞEY DAHA ÖNCE Mİ BAŞLADI? ÇARPICI AÇIKLAMA

Salgını kontrol altına almak için çabalar devam ederken, bilim insanları hastalığın bu kadar kısa sürede birçok çok ülkede nasıl yayıldığı üzerinde çalışıyor. Maymun çiçeği virüsüne dair dikkat çeken açıklamalar yapan Dünya Sağlık Örgütü'nden Prof. David Heymann, maymun çiçeği virüsünün Birleşik Krallık veya Avrupa’da birkaç yıldır tespit edilmeden sinsi bir şekilde dolaşıyor olabileceğini belirtti.

The Guardian’ın haberine göre; Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel sağlığa yönelik bulaşıcı tehditler konusunda uzman grubuna başkanlık eden Prof. David Heymann, virüsün İngiltere'ye iki veya üç yıl önce girmesinin ve yayılmasının mümkün olduğunu söyledi.

2018 ve 2019 yılları arasında, tümü Nijerya'dan yeni gelen yolcular olmak üzere, Birleşik Krallık'ta doğrulanmış dört maymun çiçeği tespit edilmişti. Benzer seyahat geçmişine sahip üç vaka da 2021'de geldi.

Öte yandan devam eden salgında insanlardan alınan maymun çiçeği virüsleri üzerinde yapılan genetik çalışmalar, 2018 ve 2019 yıllarında Afrika'dan İngiltere, İsrail ve Singapur'a ulaşan virüse yakın bir benzerlik gösteriyor.

“BİR SÜREDİR TESPİT EDİLMEDEN DOLAŞAN BİR VİRÜS”

Belçika'daki Leuven Üniversitesi’nden bir virolog olan Prof. Marc Van Ranst, paralel bir açıklama yaparak “Bu, bir süredir tespit edilmeden dolaşan bir virüs olabilir” dedi. Prof. Ranst, sözlerini “Hepsinin ortak bir ataları var ve bu ortak ata muhtemelen 2019'a kadar uzanıyor, ancak bunu doğrulamak için çok erken” şeklinde sürdürdü.

Çok az kişi biliyor: Maymun çiçeği virüsü hakkında çarpıcı detay Covid-19’un ardından dünyayı maymun çiçeği hastalığı korkusu sardı. Virüs, yeni bir pandemi endişesine yol açtı. Uzmanlar konuyla ilgili açıklamalar yapmaya devam ederken, Doç. Dr. Elif Hakko, “Hastalık her ne kadar 2-4 hafta içinde kendiliğinden iyileşse de küçük çocuklarda ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde ağır bir tablo oluşturabilir” şeklinde uyarı yaptı.

Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler? Çiçek aşısı hastalıktan koruyor mu? Maymun çiçeği virüsü solunum yoluyla bulaşır mı? İşte Maymun çiçeği (Monkeypox) hakkında merak edilenler Covid-19’un ardından dünyayı maymun çiçeği hastalığı korkusu sardı. Virüs İlk olarak İngiltere’de 7 Mayıs’ta görüldü. Virüs birçok Avrupa ülkesinin ardından ABD’ye de sıçradı. Şu ana kadar pek çok ülke ve gölgede görülen maymun çiçeği virüsüne dair endişeler artıyor. Peki, hastalıkla ilgili ne kadar bilgi sahibiyiz? Maymun çiçeği belirtileri neler, hastalığın kuluçka süresi kaç gün? Çiçek aşısı maymun çiçeği virüsünden koruyor mu? Konuya dair merak edilenleri uzmanından öğrenelim…