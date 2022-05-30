Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde Afrika’dan çıkarak diğer ülkelere hızla yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsü nedeniyle Nijerya'da ilk ölüm gerçekleşti. Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkede geçtiğimiz Ocak ayından itibaren dokuz eyalette 21 maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini ve ilk can kaybının yaşandığını duyurdu.

Hayatını kaybeden kişinin gözlem altında tutulan 40 yaşındaki bir hasta olduğu duyuruldu.

Birleşik Krallık'ta tespit edilen maymun çiçeği vakalarından birinin, 4 Mayıs'ta Nijerya'dan dönen bir vatandaşta görülmesinin ardından Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Dr. Ifedayo Adetifa, İngiliz vatandaşının Nijerya'da hastalığa yakalandığını gösteren hiçbir kanıtın bulunmadığını ve ülkenin bir maymun çiçeği salgınına yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Nijerya'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle son ölüm 2019'da kaydedilmişti.

Canan Karatay’dan maymun çiçeği virüsü açıklaması: ‘Virüsten koruyor’ dediği ayrıntıya dikkat çekerek uyardı İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, son günlerde birçok ülkede görülen maymun çiçeği virüsü hakkında açıklamalarda bulundu. Karatay, “Virüsten neden korkuyorsunuz ki? C vitamini, virüsleri öldürüyor. Maymun çiçeği virüsü de dahil, virüslerden korkmayın. Yüksek doz C vitamini virüsleri öldürür” dedi.

Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı İrlanda Sağlık Hizmetleri İdaresi, ülkede ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Maymun çiçeği virüsü 2 ülkede daha görüldü İlk olarak İngiltere’de tespit edilen maymun çiçeği virüsü yayılıyor. Virüs Latin Amerikaya’da ulaştı. Bölgedeki ilk maymun çiçeği virüsü Arjantin’de görülürken virüsün Finlandiya'da da ortaya çıktığı tespit edildi.