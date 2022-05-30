Türkiye Gazetesi

Dünya, koronanın etkilerinden daha yeni kurtulmaya başlamışken Maymun çiçek virüsü ortaya çıktı. Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye hızlı bir şekilde yayılan virüs ile ilgili İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı önemli iddialarda bulundu.

SENARYO: 271 MİLYON İNSAN ÖLECEK

Yaycı, bu virüsün geçen yıl Münih Güvenlik Konferansı'nda anlatıldığını ve yayılımına ilişkin bir senaryo sunumu yapıldığını söyledi. Senaryoya göre ilk vaka Mayıs 2022'de görüleceğini, 2023 Aralık ayına dek dünya genelinde 271 milyon insanın öleceğini belirten Cihat Yaycı "Bu senaryoyu hazırlayan The Nuclear Threat Initiative (NTI), vakaların mayıs ayında ortaya çıkmasının ardından 'Sadece bir tesadüf' değerlendirmesi yaptı" dedi.

SALGINLARIN ÖNCEDEN PLANLANDIĞI İDDİASI

Doğal salgınların önceden kestirelemeyeceğini vurgulayan Yaycı "Eğer tabii bu virüs salgını insan eliyle önceden planlanmamış ise... Virüsler DNA’sı olmayan sadece RNA’sı olan, çoğalmak için hücre içinde bir protein ile eşleşmesi gereken mikroorganizmalardır. Kendileri tek başına çoğalamaz. Bakteriler ise kendi DNA’sı olan hatta bulunduğu ortamda başka DNA ile eşleşebilen bir mikroorganizmadır. Dolayısıyla bakterilerin mutasyonları tahmin edilmesi mümkün olamaz. Çünkü bulunduğu çevreden başka DNA yapısıyla eşleşme ihtimali var. Virüslerde bu durum söz konusu değil. Virüslerin mutasyona uğraması için gerekli şartların hazırlanması ya da oluşması gerekiyor” diye konuştu.

LABORATUVARDA OLUŞTURULMUŞ OLABİLİR

Virüsle ilgili bir senaryo hazırlanmasının iki sebebi olabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Yaycı “O raporun hazırlandığı tarihte virüs zaten kuluçkadan çıkıp gözlenmeye başlamıştır. İkinci olarak ise virüs laboratuvarda oluşturulmuş olabilir. Eğer ki o anda virüs, dünyada gözlemleniyor ve algoritmalar çalıştırılıyorsa önlem alması gereken kurumlar ve örgütler bunu yapmalıdır. Ya bu örgüt ve kurumlar tedbir almamıştır ya da özellikle böyle bir salgın oluşturulması hedeflenmiştir. Eğer böyle ise bu durumun bir biyolojik savaş olduğu düşüncesine varılabilir” değerlendirmesinde bulundu.

BİYOLOJİK SAVAŞ...

Biyolojik silahların günümüzde yoğun bir şekilde kullanıldığını belirten Yaycı "ABD, 2012 yılında eski adı Sağlık İstihbaratı olan dersi, Genetik İstihbarat olarak değiştirdi. Ayrıca bu ders Savunma Bakanlığı İstihbarat Okulunda okutulmakta. Türkiye’de de 2019’dan itibaren Genel Kurmay İstihbarat Okulunda Genetik İstihbarat dersi verilmekte. Biyolojik silahların, ateşli silahlardan daha etkili bir yıkım aracı olduğu biliniyor. Ateşli silahlar binlerce kişiyi biyolojik silahlar ise yüzbinlerce kişiyi öldürebilir. Elde edilmesi nispeten kolaydır ancak depolama ve dağıtma sinir gazlarından daha da zordur. Biyolojik saldırı, artık büyük ülkelerin savaş konsepti içinde yer almakta” ifadelerini kullandı.

"BU TÜR PANDEMİLERİ DAHA ÇOK GÖRECEĞİZ"

Ülkemizde de bazı yeniliklere imza atılması gerektiğini vurgulayan Cihat Yaycı "Görünen o ki biz ve dünya bu tür pandemilerle daha çok karşılaşacağız. Şimdiden çok tedbirli olmalıyız. Ülkemizde de yeni bir sağlık seferberliği mevzuatı yazılması gerekmekte. Hazırlanacak sağlık seferberliği askeri seferberlikle uyumlu olmalı” sözlerini sarf etti.

"NÜKLEER TEHDİTLER TABURLARINI GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Atatürk döneminde milli olanaklarla geliştirilen çiçek aşısını hatırlatan Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, konuşmasını şöyle noktaladı: Bu aşının da maymun çiçeği virüsüne karşı etkili olduğu bilinmektedir. Ayrıca bu stratejiye paralel olarak, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) taburlarını güçlendirmek lazımdır. Böylece biyolojik saldırılardan mütevellit pandemi süreçlerinde filyasyon çok daha profesyonel ve hızlı bir biçimde yapılabilir. Atom Enerjisi Kurumu, Nükleer Enerji Kurumu gibi bir de yakın zamanda KBRN ve Genetik kurumunun kurulması gereklidir.