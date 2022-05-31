Türkiye Gazetesi

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Türk Üroonkoloji Derneği ve Akciğer Kanseri Derneğinin birlikte açıkladığı ve veri tabanının büyüklüğü açısından dünyada ilk olma niteliğini taşıyan bilgiler şöyle: Mesane kanseri hastalarının yüzde 2,1’inde aynı zamanda akciğer kanseri, yüzde 9,9’una KOAH, yüzde 0,5’ine ise hem akciğer kanseri hem de KOAH bulunuyor. Mesane kanseri hastalarının yüzde 50,3’ü, hem mesane hem akciğer kanseri olanların ise yüzde 81,2’si sigara kullanıyor. Sigara kullanan kişilerde her iki kanser tipine de sigara kullanmayanlara göre daha erken yaşlarda rastlanıyor. Sigarayı bırakmış olmak her iki kanserin riskini azaltmıyor.

Karpuzla ilgili uyarı: Böyle görünüyorsa sakın yemeyin l Karpuzun içindeki çatlaklar kanser sebebi Yaz aylarının serinleten meyvesi karpuzun faydaları saymakla bitmiyor. Ancak karpuz seçerken çıkardığı sese bakmak ya da koklamak yetmiyor. Karpuzun içindeki çatlakların büyük bir tehlikenin habercisi olabileceği bildiriliyor. Bazı karpuzlarda yer alan ‘forchlorfenuron’ adlı büyümeyi artırıcı kimyasal sağlığımızı tehdit ediyor. Bu kimyasal meyveyi hızla olgunlaştırdığı için çatlaklara sebep oluyor. Peki, karpuzun içindeki çatlak ne anlama geliyor, tam olarak zararı ne? İşte bilinmesi gerekenler…