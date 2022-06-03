Türkiye Gazetesi

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeliz Karakan, toz fırtınasının insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, gerekli olmadığı sürece dışarıya çıkılmaması önerisinde bulundu.

“HASTALIĞI OLANLAR MÜMKÜN OLDUĞUNCA EVDE KALMALI”

Tozların bazı hastalıklar için tetikleyici olabildiğini belirten Dr. Karakan, şöyle konuştu:

“Havada asılı olan partikül haldeki tozlar özellikle üst solunum yolları hassasiyeti bulunanlarda olumsuz etkiler oluşturuyor. Burundan ve ağız yoluyla vücuda giren partiküller, akciğerlere gidip ciddi anlamda nefes darlığı, hırıltılı solunuma neden oluyor. Bu hava şartlarında astım, kronik bronşit gibi akciğer hastalığı olanların rahatsızlığı kötüleşirken hastaneye ve acile başvurular artabiliyor. Özellikle yaşlı ve çocuklar bu durumdan daha çok etkileniyor. Çoğu bireyde ise bu durumlarda halsizlik, kırgınlık, solunum sıkıntısı ve baş ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle bu hava olaylarının yaşandığı dönemlerde özellikle solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunanlarla yaşlı ve çocuklar mümkün olduğunca evde kalmalı, dışarı çıkılacaksa mutlaka maske kullanılmalıdır. Evde kalındığı sürece ise pencere ve kapılar açılmamalıdır.”

ASTIM, KOAH GİBİ KRONİK HASTALAR DİKKAT

Dr. Karakan, kronik hastalığı olanlar, astım, KOAH gibi özellikle nefes darlığıyla ilişkili hastalığı olanlar, kalp ve alerjik hastalığı olanların şikayetlerinin artması durumunda, geç kalmadan mutlaka bir uzmana başvurmaları gerektiğini kaydetti.

Kum fırtınasında insan sağlığının olumsuz yönde etkilendiğini hatırlatan Dr. Karakan, özellikle astım, KOAH gibi nefes darlığıyla ilişkili hastalığı olanlara gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Karakan, ''Tozlar, bazı hastalıklar için neden bazı hastalıklar için de tetikleyici olabiliyor. Havada asılı olan partikül haldeki tozlar özellikle üst solunum yolları hassasiyeti bulunanlarda olumsuz etkiler oluşturuyor. Burundan ve ağız yoluyla vücuda giren partiküller, akciğerlere gidip ciddi anlamda nefes darlığı, hırıltılı solunuma neden oluyor. Bu hava şartlarında astım, kronik bronşit gibi akciğer hastalığı olanların rahatsızlığı kötüleşirken hastaneye ve acile başvurular artabiliyor. Özellikle yaşlı ve çocuklar bu durumdan daha çok etkileniyor. Çoğu bireyde ise bu durumlarda halsizlik, kırgınlık, solunum sıkıntısı ve baş ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle bu hava olaylarının yaşandığı dönemlerde özellikle solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunanlarla yaşlı ve çocuklar mümkün olduğunca evde kalmalı, dışarı çıkılacaksa mutlaka maske kullanılmalıdır. Evde kalındığı sürece ise pencere ve kapılar açılmamalıdır'' diye konuştu.

Meteoroloji'den sağanak ve toz fırtınası uyarısı | 3 Haziran 2022 hava durumu Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre yurt genelince bugün hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile 6 ilde sağanak yağışlı. Öte yandan Suriye'den gelen toz fırtınası için hem valilikler hem de meteoroloji 'dikkatli ve tedbirli olun' çağrısı yapıyor.