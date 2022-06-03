Türkiye Gazetesi

Araştırmacılar, bir gruptan tümörleri almak üzere ameliyat edilmeden önce haftada bir saat kuvvet antrenmanı ve haftada 90 dakika aerobik yapmalarını istedi.

Altı haftalık eğitim programını takip edenlerin, spor yapmayanlara göre beş senede hayatta kalma ihtimallerinin yüzde 50 daha yüksek olduğu belirlendi.

KANSER HÜCRELERİNİ ÖLDÜRÜYOR

Bilim adamlarına göre egzersiz yoluyla adrenalinin uyarılması, vücudun interlökin-15 adı verilen protein üretmesine yol açıyor, bu da bir bağışıklık sistemi hücresi olan CD8 T hücrelerinin pankreas kanseri hücrelerini öldürme yeteneğini artırıyor.

Amerikalı bilim adamları ayrıca egzersizin kanser ilaçlarının etkinliğini de yüzde 175 oranında artırdığını tespit etti.

TEDAVİ ETME POTANSİYELİNE SAHİP

Araştırmacılardan biyokimya uzmanı Profesör Dafna Bar-Sagi, “Hafif egzersizin bile tümörlerdeki çevreyi derinden değiştirebilmesi, bu yaklaşımın amansız hastalığa yakalananlar ve önlerinde fazla seçeneği olmayan hastaları tedavi etme potansiyeline işaret ediyor” dedi.

Yeni araştırma ortaya koydu: D vitamini kanserin yayılmasını bloke ediyor Sağlığa pek çok faydası bulunan D vitamini ile ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Söz konusu çalışma, D vitamininin yumurtalık kanserinin yayılmasını bloke ettiğini ortaya koydu.

Sigara içenlerde akciğer ve mesane kanseri riski Türk Üroonkoloji Derneği tarafından AstraZeneca Türkiye’nin şartsız desteği ile güncellenen “Türk Üroonkoloji Derneği Mesane Kanseri Veri Tabanı” projesinden elde edilen veriler sigaranın akciğer kanseri ve mesane kanserine yakalanma oranını artırdığını gösterdi.

Karpuzla ilgili uyarı: Böyle görünüyorsa sakın yemeyin l Karpuzun içindeki çatlaklar kanser sebebi Yaz aylarının serinleten meyvesi karpuzun faydaları saymakla bitmiyor. Ancak karpuz seçerken çıkardığı sese bakmak ya da koklamak yetmiyor. Karpuzun içindeki çatlakların büyük bir tehlikenin habercisi olabileceği bildiriliyor. Bazı karpuzlarda yer alan ‘forchlorfenuron’ adlı büyümeyi artırıcı kimyasal sağlığımızı tehdit ediyor. Bu kimyasal meyveyi hızla olgunlaştırdığı için çatlaklara sebep oluyor. Peki, karpuzun içindeki çatlak ne anlama geliyor, tam olarak zararı ne? İşte bilinmesi gerekenler…