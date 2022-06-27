Türkiye Gazetesi

İngiltere’de yapılan ilk geniş çaplı araştırmada koronavirüs aşılarının kullanıma sunulduktan sonraki ilk yılda küresel çapta ölüm oranını yaklaşık 20 milyon azalttığı ortaya çıktı. Imperial College London'daki araştırmacılar tarafından yapılan yürütülen çalışmada, aşıların 185 ülkede 19,8 milyon hayat kurtardığı açıklandı.

AŞI YOKSUL ÜLKELERDE 7,5 MİLYON HAYAT KURTARDI

İngiltere’de ilk Covid-19 aşısı 90 yaşındaki Margaret Keenan'a yapılmıştı. Britanya ise Pfizer'in yüzde 95 etkili olduğu açıklanan koronavirüs aşısına onay veren ilk ülke olmuştu. Bilim insanları yaptıkları çalışmayla koronavirüs aşısıyla doğrudan ve dolaylı olarak önlenen ölümlerin sayısını ölçmeye yönelik çalışmaya imza attı. Veriler 8 Aralık 2020 ile 8 Aralık 2021 arasını kapsadı. Çalışmada daha yoksul ülkelere aşı sağlamak için tasarlanan Covid-19 Aşı Erişim girişimi (Covax) kapsamındaki ülkelerde ise 7,5 milyon hayatın daha kurtarıldığını aktardı.

600 BİN ÖLÜM DAHA ENGELLENEBİLİRDİ

Öte yandan akademisyenler, tüm dünyada nüfusun yüzde 40'ı daha aşılansaydı 600 bin ölümün daha önlenebileceğini söyledi. Araştırmacılar, önlenebilir Covid-19 ölümlerin çoğunun Afrika’da meydana geldiğini belirtti. Çalışmayı yürüten uzmanlar, kurtarılan hayatların 15,5 milyonunun Covid-19’un şiddetli semptomlarına karşı koruma sağlayan aşıların bir sonucu olduğunu açıkladı. Çalışma The Lancet adlı tıp dergisinde yayımlandı.

“AŞILAR PANDEMİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ”

Çalışmaya liderlik eden Dr. Oliver Watson "Koronavirüs aşıları pandeminin gidişatını önemli ölçüde değiştirdi ve dünya çapında milyonlarca hayat kurtardı. Ancak düşük gelirli ülkelerdeki yetersiz erişim etkiyi sınırladı” şeklinde konuştu.

Açıklanan verilere göre şimdiye kadar dünyada 549 milyon 60 bin 57 Covid-19 vakası kaydedildi ve 6 milyon 351 bin 17 kişi hayatını kaybetti.

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