Türkiye Gazetesi

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Henüz 8 yaşındayken böbrek yetmezliği geliştiği için babasından böbrek alan Trabzonlu Emine Tutan, 11 yıl sonra böbreğin iflas etmesi üzerine bu defa annesinin böbreği ile hayata tutundu. Türkiye’de az sayıda yapılan “retransplantasyon operasyonu” sayesinde ikinci defa diyalizden kurtulan Emine, “Üçüncü defa doğdum” dedi.

ÇÇOCUKLUĞU HASTANEDE GEÇTİ

Fatma (52) ve Cemil Tutan (54) çiftinin üç çocuğundan en büyüğü Emine ilkokula başladığı sırada yaşadığı karın ağrıları yüzünden ailesi tarafından doktora götürüldü. Elleri, ayakları ve yüzü de şişen Emine’nin tansiyonunun 17-18 civarında olduğu ortaya çıkınca hemen böbrek değerlerine bakıldı. Emine’nin MPGN adı verilen bir tür böbrek iltihabı hastası olduğu tespit edildi. Doktorlar durumun izlenmesi gerektiğini söylediler ve Emine’nin hastane koridorlarında geçecek hayatı için ilk karar verilmiş oldu. 18 yaşına kadar kontrolleri devam etti. Bu süre içinde doğru dürüst okula devam edemedi. Çünkü 2 ay hastanede yatıyor, çıkıp 15 gün okula gidebiliyordu. Sonunda böbrekleri tamamen fonksiyonunu kaybedince Emine’yi derhal diyalize aldılar. Artık onun için haftanın üç günü diyaliz merkezlerinde geçen yeni bir hayat başlamıştı. Kurtuluşun tek çaresi böbrek nakliydi. Onu diyalizden kurtarmak isteyen babası nakil için gönüllü oldu. Her ikisinin de kan grubu 0 olunca nakil gerçekleşti. Emine diyalizden kurtuldu. Ancak bir süre sonra idrar yolu enfeksiyonları başladı. Bunun için biri açık biri de laparoskopik olmak üzere iki ameliyat geçirdi. Enfeksiyon, Emine’nin babasından aldığı böbreği de çürütmeye başlamıştı. Sonunda böbrek iflas edince Emine yeniden diyalize girmek zorunda kaldı. O artık evre 5 böbrek hastasıydı. Durum nakil öncesinden daha kötüydü.

Aile İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan’a ulaştı. Prof. Dr. Dinçkan ikinci defa böbrek nakli yapılabileceğini söyledi. Bu defa annesi gönüllü oldu. Onun da kan grubu 0’dı. Annesinden laparoskopik yolla alınan böbrek, ikinci nakil olarak Emine’ye takıldı. Sırasıyla hem babasından hem de annesinden böbrek alan Emine, kreatini normal düzeye gelince vücudundaki ödem atıldı, sağlıkla taburcu edildi.

EVLİLİK KISMETSE OLUR

28 yaşındaki Emine, zor bir çocukluk ve genç kızlık dönemi geçirmesine rağmen son derece hareketli ve neşeli bir kişilik yapısına sahip. Hastalığı yüzünden doğru dürüst okula gidememiş ama liseden sonra üniversiteyi açıktan okumaya başlamış. Bitirince sosyal hizmetler uzmanı olmak istiyor. Daha sonra sırada evlilik ve çocuk var. Hastalığı ile uğraşırken, evliliği aklına bile getirmeyen Emine artık “kısmetse olur” diyor.

İKİNCİ NAKİL SIK YAPILMIYOR

Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, ülkemizde ikinci defa nakil yapılan böbrek hastası sayısının fazla olmadığını ancak bu tür vakaların giderek artacağını söylüyor. Böbrek naklinin hem hayat kalitesini artıran hem de yaşam süresini uzatan bir operasyon olduğunu anlatan Prof. Dr. Dinçkan, “Tıbben bir kişiye yapılabilecek böbrek nakli sayısında bir sınırlama yok” dedi.

ÜÇÜ DE TEK BÖBREKLİ

Böbreklerinin birini kızlarına veren Fatma ve Cemil Tutan artık hayatlarına tek böbrekle devam ediyor. Emine Tutan, “Çok tuhaf bir duygu. Üçümüz de tek böbrekliyiz. Hepimiz birbirimizi su içmek konusunda uyarıyoruz” diyor.

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