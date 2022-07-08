Türkiye Gazetesi

Et tüketirken hijyen kurallarına özen gösterilmediği takdirde, gıda zehirlenmesinden kalp ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına dek birçok sağlık sorunu ile karşılaşılabiliyor. Kurban etlerinin nasıl tüketilmesi gerektiği hakkında bilgiler veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker “Bayram sabahı kavurma yemeden olur mu!” diyenlerin de gözden kaçırmaması gereken noktalar olduğunu belirtti, önemli hatırlatmalar yaptı.

ETİ 24 SAAT DİNLENDİRİN

Yeni kesilmiş etin buzdolabında en az 12-24 saat dinlendirilmesi etin sindirimi ve yumuşaklığı açısından önemlidir. Etin zeytinyağı, limon, sirke, soğan ve sarımsak gibi asidik besinlerle marine edilmesi et liflerinin yumuşamasına ve besin değerinin artmasına katkı sağlar. Yine biberiye, kekik, zerdeçal, karabiber gibi antioksidandan çok zengin baharatlarla marine edilmesi hem pişirme esnasında ortaya çıkan zararlı bileşiklerin seviyelerini düşürmeye hem de yumuşak, lezzetli ve besin değeri açısından daha zengin olmasına yardımcı olur.

TENCEREDE KISIK ATEŞTE PİŞİRİN

Eti, yanmasına ve dumanlanmasına sebep olacak şekilde yüksek ateşte kızartmaktan, kavurmaktan kaçının. Etin, yumuşak ve sulu kalması için; kısık ateşte karıştırarak yakmadan sote edebilirsiniz. Daha sonra az miktarda su ekleyip tencerenin kapağını kapatarak pişmeye bırakabilirsiniz. Basınçlı buharlı pişirme, düdüklü tencerede pişirme, etin daha hızlı ve sağlıklı pişmesine yardımcı olabilir. Pişen etin suyunu tencerede orta sıcaklıkta hafifçe çektirebilir ve sulu servis edebilirsiniz.

ETİ ISIYA DOĞRUDAN MARUZ BIRAKMAYIN

Et ızgarada pişirildiğinde damlayan yağlar dumanlanmaya sebep olur ve zararlı polisiklik aromatik hidrokarbonlar açığa çıkar. Eti yağlı kısımlarından arındırmak ve az yağlı pişirmek bu etkiyi aza indirmeye yardımcı olur. Etin büyük parçalar halinde kesilmesi, içinin zor pişmesine ve dışının yanmasına sebep olabilir. Ayrıca eti ateşe direkt maruz bırakmamak ve yanmasnıı engellemek için ızgarayı ateşten daha yükseğe (ateş ile et arasında 15 cm olacak şekilde) taşıyabilirsiniz.

“BAYRAM SABAHI KAVURMASIZ OLMAZ” DİYORSANIZ…

Bayram sabahı dinlendirilmemiş eti tüketmek sindirim problemine yol açabilir. Bu nedenle bayramda yeni kesilmiş kurban etini en az 12 saat buzdolabında bekletmeden tüketmemek gerekir. Ayrıca kavurma yaparken etin aşırı yağlı değil, az yağlı olmasına dikkat edin.

ETİ BOL SEBZE İLE TÜKETİN

Besin değeri yüksek olan etin sağlıklı pişirilmesi kadar porsiyonunun kontrol edilmesi de bir o kadar önemlidir. Fazla kırmızı et tüketimi kısa dönemde sindirim problemlerine yol açabilir. Ancak uzun dönemde fazla et tüketimi, vücutta inflamasyonu artırarak başta kalp ve damar sağlığı olmak üzere sağlığı birçok yönden olumsuz etkileyebilir. Haftalık kırmızı et tüketiminizin 500 gramı aşmamasına dikkat edin.

ET NASIL MARİNE EDİLİR?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, kavurma, tencere yemeği, ızgara ya da mangalda pişirmek üzere sağlıklı ve lezzetli kırmızı et hazırlama tarifi verdi:

Malzemeler

1 kg et için:

1 çay bardağı zeytinyağı

2 adet soğan suyu

1 adet limon suyu

2 yemek kaşığı balzemik sirke

Taze çekilmiş karabiber

Taze dal biberiye

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri kuşbaşı doğranmış ya da dilimlenmiş et ile harmanlayın. Hava ile temas etmeyecek şekilde üstünü kapatın ve buzdolabında en az 3 saat bekletin. Eti pişirmeden ya da ızgara yapmadan önce dolaptan çıkarıp oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Kurban eti yıkanır mı, nasıl saklanır? Kurban eti kesildikten kaç saat sonra yenmeli? Merak edilen her şey… Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar “Kurban eti nasıl saklanır, nasıl muhafaza edilir? Kurban eti dışarıda ne kadar dayanır?, Kurban eti yıkanır mı?” gibi soruları sıklıkla arıyor. Gıda güvenliğiyle ilgili bir problem yaşamamak için ete yönelik püf noktaları bilmek gerekiyor. İşte konuyla ilgili önemli bilgiler…

Kurban etini tahta kaşıkla karıştırın Kurban Bayramı’nda doğru beslenmenin en önemli noktalarından birinin de kurban etini doğru pişirmek olduğunu söyleyen Dr. Fevzi Özgönül “Kurban etini, çatal bıçak gibi delici bir gereçle karıştırmayın. Etin içindeki su, fazlası ile dışarı çıkar. Böylece etin hem tadı hem de besin değeri kaybolur. Mümkünse tahta kaşık kullanın” dedi.

Kurban eti nasıl saklanır? Et ne zaman buzluğa konmalı? “Kurban eti nasıl saklanır?” sorusu Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban etinin en doğru şekilde muhafaza edilmesi sağlık açısından oldukça önemli. Diyetisyen Özden Örkcü, kurban etlerinin küçük parçalar halinde kesilip buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılarak -2 derecede buzlukta ya da -18 derecede derin dondurucuda saklanmasını tavsiye ediyor.