Türkiye Gazetesi

Uzm. Diyetisyen Canel Öner Sayar, bayramda tatlı ve çikolata tüketimine ilişkin bilgiler verdi. Tatlı ve çikolata tüketiminin bayram süresi ve sonrasını sağlıklı geçirme açısından kritik önemde olduğunu kaydeden Sayar, şu tavsiyelerde bulundu:

"Şeker miktarını dengelemek için çikolatanın yanında ceviz veya badem gibi çiğ kavrulmamış kuruyemiş tüketilebilir. Çikolata tüketildiğinde sindirim başlar ve kan şekeri yükselir. Ceviz ve badem gibi kuruyemişler ise daha uzun süre kan şekeri seviyesini korur, ani acıkmaları önler. Bir sonraki ana öğünde basit karbonhidrat tüketmeden salata ile et, tavuk, balık gibi proteinli bir besin tercih etmek durumu dengelemeye yardımcı olabilir. Yani öğünleri biraz kısıtlayıp fiziksel aktiviteyi artırmak gerekir."

YANINDA KAHVE VEYA YEŞİL ÇAY İÇİN

Antioksidan kapasiteleri yüksek olduğu için çikolatanın yanında kahve ve yeşil çay tercih edilebileceğini aktaran Uzm. Diyetisyen Sayar, ara öğünde her gün bir fincan şekersiz Türk kahvesi ve 1-2 kare bitter çikolatanın hem kan şekerini dengeleyeceğini hem de yaşlanmayı geciktireceğini söyledi.

BİTTER ÇİKOLATA TERCİH EDİN

Çikolatanın zengin kakao içeriğiyle sağlık açısından oldukça faydalı bir besin olduğunu aktaran Uzm. Diyetisyen Sayar, şöyle konuştu:

“Sağlıklı çikolatanın kakao içeriği yüzde 70 veya daha yüksektir. Çikolata alırken mutlaka kakao oranını ve içeriğini inceleyin. Bitter çikolataları tercih edin. Yine de en sağlıklısı evde yaptığınız çikolatalar olacaktır. Ev yapımı ya da kaliteli çikolata, fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan tam bir şifa deposuyken, yapay tatlandırıcılı ve katkılı olanlar tiroid hastalıklarından obeziteye, kalp damar hastalıklarından diyabete kadar pek çok soruna zemin hazırlıyor” diye konuştu.

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