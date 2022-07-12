Türkiye Gazetesi

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Dr. Canan Karatay, Melih Altınok’un moderatörlüğünü yaptığı ‘Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ programına konuk oldu. Karatay, sağlıklı yaşam hakkında önemli açıklamalar yaptı. Ünlü profesör, et tüketimi ve sağlıklı yağlarla ilgili önemli noktalara değindi.

İSTER KAVURMA YAPIN İSTERSENİZ IZGARA

“Kurban Bayramı’nda istediğimiz kadar et yiyebiliriz” diyen Karatay, şunları söyledi:

“Etin kavurması yapılabilir, ızgarası yapılabilir. Yemek yerken gözünüz de doyacak, mideniz de. Yoğurt, peynir ve et… İstediğiniz kadar tüketin. Bu işin bir formülü yok. Yiyeceğiniz yemeğin dozu olmaz. Sık sık değil, acıkınca istediğiniz kadar yiyin. Hayvandan elde edilen tüm sakatatlar da çok faydalı. Et, içindeki yağlarla beraber antikor üretimi için yararlı.”

KUYRUK YAĞI DOĞAL, EN SAĞLIKLI BESİN

Kuyruk yağı yiyenlerin ömrünün uzun olduğunu belirten Karatay, “Doğada 30 çeşit yağ var. Bitkisel yağları kullanmak ısıl işlemden geçtiği için doğru değil. Ancak hayvandan elde edilen kuyruk yağı eritip içilebilir. Kuyruk yağı en doğal, en sağlıklı besindir. Kuyruk yağı olmazsa hücreler çalışmaz” dedi.

SAĞLIKLI YAĞ KİLO ALDIRMAZ!

Yağ tüketimi ile ilgili de bilgi veren ünlü profesör, sağlıklı yağların kilo aldırmadığının altını çizdi ve şu önemli bilgileri verdi:

“Sağlıklı yağ kilo aldırmaz, büyük bir yalandır. Yağın kilo aldırdığı düşüncesi yanlıştır. Esas kilo aldıran şekerdir. Şeker, en tatlı zehirdir. Kanda şeker yükseldiği zaman bütün hücrelere toksik etki gösterir ve hücre yapısını bozar. Zeytinyağı da çok faydalıdır. Zeytinyağı, yağ değildir; zeytin meyvesinin suyudur. Omega-3 dediğimiz balık yağı çok önemlidir. Kanola yağları, palm yağları, soya yağları çok tehlikelidir.”

Kanser hücrelerini öldürüyor, ömrü uzatıyor! Canan Karatay faydalarını anlata anlata bitiremedi Prof. Dr. Canan Karatay, zeytin ve zeytinyağının her türlü derde deva olduğunu söylüyor. Zeytin ve yağının sağlıklı yaşam için olmazsa olmazlardan biri olduğunu belirten Karatay, bu besinlerin ömrü uzattığını söyledi.

Canan Karatay ‘Hanımlar fıttırmış, kusura bakmasınlar’ diyerek şaşırttı: Çok tehlikeli, evinize sokmayın Norveç'te yapılan bir araştırmada mutfakta kullanılan süngerlerin çok sayıda bakteri içerdiği tespit edildi. Süngerlerden yayılan zararlı bakterilerin mutfak yüzeylerine ve farklı materyallere yayılarak insanları hasta edebileceğine vurgu yapıldı, sünger yerine daha çabuk kuruduğu için fırça tavsiye edildi. Araştırmayı değerlendiren Prof. Dr. Canan Karatay, deterjanlar ve mutfakta kullanılan süngerlerle ilgili uyarılarda bulundu. Ünlü profesör “Evler deterjanla dolu. En büyük zehir bunlar! Evlerinize sokmayın” dedi, bulaşık süngerlerinin ise sık sık değiştirilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Canan Karatay yine ezberleri alt üst etti! ‘Süper besin’ dediği gıdayı açıkladı: “Günde gönül rahatlığı ile 10 tane yiyin” İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Ünlü profesör YouTube’da katıldığı bir programda sağlık alanındaki tavsiyeleriyle yine dikkat çekti. Karatay, bu kez ‘süper besin’ dediği yumurta ile ilgili öneriler sundu, günde 10 tane yumurta yenmesi gerektiğini belirtti. Peki, Karatay’a göre yumurta nasıl tüketilmeli? Yumurta kolesterolü yükseltir mi? Yumurtada bulunan vitamin ve mineraller neler? İşte konuyla ilgili Canan Karatay’dan öneriler…