Türkiye Gazetesi

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Vaka artışında virüsün düzenli biçimde yeni varyantlar geliştirmesinin etkili olduğunu anlatan Prof. Dr. Ekuklu, yeni varyantın yapılan aşılara dirençli olabileceğini söyledi. Son dönemde Covid-19 belirtilerinin, üst solunum yolu enfeksiyonu gibi seyrettiğini dile getiren Prof. Dr. Ekuklu, şöyle devam etti: İnsanların, ‘Klima önünde durdum, soğuk içtim, yaz sebebiyle üşüttüm galiba’ diye bunu Covid-19 gibi düşünmemeleri, dolayısıyla teması kesmemeleri, virüsün çevrelerine bulaşmasına sebep oluyor. Salgının önüne geçmek için hızla, özellikle kapalı alanlarda yeniden maske kullanımına dönmek gerekir. Yeni varyantlar plajda açık havada bile bulaşabiliyor.

Fırsatçılar iş başında! Artan vakalar sonrası maskeye yüzde 300 zam Son günlerde artan covid-19 vakaları sonrası virüsten korunma amaçlı takılan maskelere yüzde 300 zam geldi.

Vakalar yeniden uçuşa geçti: İlk tedbir Eskişehir Valiliği'nden geldi Koronavirüsle mücadele 2 yıldır aralıksız sürerken yaz başında maske zorunluluğun kaldırıldığı duyurulmuştu. Ancak son dönemde artan vakalar korkuturken, Eskişehir Valiliği yeni tedbirler alındığını duyurdu.İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca açıklanan tedbirler kapsamında, üniversite, özel ve kamu hastanelerine koronavirüs şüphesiyle başvuran hastaların takip ve tedavilerinin öncelikli olarak başvurunun yapıldığı hastanelerde gerçekleştirilmesine ve zorunlu olmadıkça diğer hastanelere sevk edilmemesi kararı alındı.