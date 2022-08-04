Türkiye Gazetesi

İnsanların uyumakta zorluk çekmesi yeni bir şey değil. İngiltere’de British Wool kuruluşu tarafından bin 500 kişiyle yapılan bir anket, İngilizlerin ortalama olarak gece en az üç defa uyandığını ve yüzde 48'inin para ve iş konusunda endişeli oldukları için beyinlerini devre dışı bırakmakta zorlandıklarını buldu. Ancak araştırma, yatağın sağ tarafında uyuyan insanların çok daha olumsuz düşündüklerini ve çoğunluğun (yüzde 78) her gece yatağın aynı tarafında uyumak konusunda ısrar ettiğini de gösterdi.

Yatağın sağ tarafında uyuyanların, sol tarafta uyuyanlara kıyasla daha fazla sersemlik ve bitkin hissederek uyanma ihtimaline sahip olduğu ortaya çıktı. Üstelik sağ tarafta uyuyanların başını yastığa koyar koymaz uykuya dalma ihtimali daha yüksek çıktı.

YATAĞIN SOL TARAFINDA UYUYANLAR DAHA POZİTİF

Anket sonuçlarına göre, yatağın sağ tarafında uyuyanların gün içinde olumlu düşünme ihtimalleri daha düşük, sadece yüzde 38'i iyi bir mizah anlayışına sahip olduklarını, yüzde 60’ı ise olumlu düşündüklerini söylüyor. Sol tarafta uyuyanların ise yüzde 66’sı ‘bardağa dolu tarafından baktıklarını’ yani olumlu düşündüklerini belirtti.

Ankete katılanların yüzde 46'sı gece boyunca sıcaktan ve çeşitli sebeplerden rahatsız olduklarını belirtirken, sağ tarafta uyuyanlarda bu oran yüzde 48 ve sol tarafta uyuyanlarda yüzde 40’tı. Genel olarak insanların en büyük şikayeti ise eşlerinin horlamasıydı (yüzde 38'i bundan rahatsız).

British Wool'dan uyku şefi Julia Robinson şunları söyledi: “Araştırmadan, İngilizlerin uyku söz konusu olduğunda alışkanlıklara sahip olduğunu görebiliyoruz. Bunun anlamı, uykusuz geceler ve saat başı uyanmalar çoğumuz için, özellikle de sağ tarafta uyuyanlar için olağan görünüyor. Yün yatak kullanmak gibi küçük değişiklikler yapmak, yün vücut ısınızı düzenlemeye yardımcı olduğu için yardım olabilir.” dedi.

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