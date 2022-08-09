Türkiye Gazetesi

Karpuz, oldukça lezzetli ve faydalı bir meyve. Yüzde doksanı sudan oluşan ve yaz aylarında sofralardan eksik olmayan karpuzun faydaları saymakla bitmiyor. Diyetisyen Cansu Arslan, şeker hastalarının dahi günde üç üçgen dilim, yaklaşık 200 gram karpuz tüketebileceklerini söyledi, konu hakkında önemli bilgiler aktardı.

TOKSİNLERİN ATILMASINI SAĞLIYOR

İçerisinde bulunan likopen bileşiği sayesinde vücutta hücre sağlığının korunmasını ve toksinlerin atılmasını sağlayan karpuz, kansere ve kalp hastalıklarına karşı en önemli doğal koruyucular arasında yer alıyor.

KANSERE VE KALP HASTALIKLARINA KARŞI KORUYOR

- Yaz aylarında sofralarımızda sıkça yer verdiğimiz bir meyve olan karpuz içerisindeki vitaminler, mineraller, hastalık oluşumunu önleyici biyoaktif bileşenler sayesinde sağlığımız için ön plana çıkıyor.

- Karpuzun A vitamini ve C vitamini içeriği yüksektir. Hastalıklara karşı korur, vücut savunma sistemlerini kuvvetlendirir. İçerisindeki potasyum kan basıncını düzenlemeye ve vücudun sıvı dengesini korumaya yardımcı olur.

- Sıcak havalarda ter, idrar yoluyla sıvı kaybı artan vücudumuz için bu nokta önemlidir. Kırmızı renkli iç kısım güçlü bir antioksidan olan Likopen bileşiğinden zengindir.

- Likopen hücre sağlığının korunmasında, toksinlerin vücuttan atılmasında etkilidir. Aynı zamanda vücuda hasar veren ve erken yaşlanmaya sebep olan serbest radikalleri etkisiz hale getirerek kansere, kalp hastalıklarına karşı korur, daha genç görünümlü bir cilt sağlar.

VÜCUTTAKİ İLTİHAPLANMAYI AZALTMAYA YARDIMCI OLUYOR

- Karpuz aynı zamanda doğal bir diüretiktir, vücuttan ödemlerin uzaklaştırılmasında da etkilidir. Karpuz çekirdekleri de içindeki bileşikler sayesinde kan basıncını düşürmeye ve böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur.

- Karpuz yüzde 90’ı sudan oluşan bir meyve olsa da glisemik indeksi yüksek bir meyvedir. Ancak bu şeker hastalarının tüketmesi için engel değildir.

- Gün içerisinde bir ince ay dilim ya da 3 üçgen dilim, 200 gram karpuz tüketilebilir. Geç saatte tüketmemek ve miktarı abartmamak burada önemlidir. Tüm bu ilkeleri dikkate alarak beslenmemizde karpuza yer verilebilir.

Dikkat, büyük hata: Karpuzu kesmeden önce buzdolabına koymayın! İşte nedeni… Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tezgahlarda yerini alan karpuz içerdiği içeriğinde bulunan vitamin ve minerallerle adeta şifa deposu. Öyle ki A ile C vitaminleri, potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi minerallerin yanı sıra likopenden de zengin olması sayesinde sofralarımıza adeta sağlık taşıyor. Ancak karpuz tüketirken bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor. Diyetisyen Ezgi Hazal, karpuzu kesmeden önce buzdolabına konulmamasını, oda sıcaklığında bütün halde tutulması gerektiğini söylüyor. İşte nedeni…

Karpuz, çilek, kiraz… Kırmızı meyveler antioksidan deposu! Baş ağrısını önlüyor, bol bol yiyin Kırmızı meyveler tam bir antioksidan deposu. Bu yönüyle yaşlanmayı geciktiriyor, cildi gençleştiriyor. Yaz mevsiminde bolca bulunan kiraz baş ağrısını önlüyor, karpuz sinir sistemini yatıştırıyor, çilek kanı temizliyor. Yaz meyvelerinde tüketilmesi gereken kırmızı meyveler hakkında bilgi veren Diyetisyeni Betül Merd, tavsiye edilen porsiyon miktarından da bahsetti.

İyi karpuz nasıl seçilir? Karpuzun rengi nasıl olmalı? Çiftçiler kelek karpuza karşı uyardı Adana’da hasat devam ederken, çiftçiler kelek karpuza karşı uyarırken karpuzun koyu renkten açık renge dönüşmüş olması ve sapının kuruyup, sararmış olması gerektiği belirtildi.