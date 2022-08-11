Türkiye Gazetesi

New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi'nin 6 bin genç yetişkin üzerinde yaptığı araştırmada, sezgisel, duygusal ve sınırlı olmak üzere üç yeme tarzı incelendi.

Duygusal yeme insanların kendilerini üzgün ya da stresli hissettiklerinde bir şeyler atıştırdıkları duruma deniyor. Sınırlı yeme ise kilonun muhafazası ya da kilo verme amacıyla gıda alımının katı bir şekilde sınırlandırılmasıdır. Sezgisel yeme ise insanın iştahına güvenmesi ve sadece acıktığında yemek yemesidir. Araştırmacılar, sezgisel olarak yemek yiyenlerin, sınırlı beslenenlere göre daha az kilolu olduklarını, bunların vücutlarıyla ilgili olarak da kendilerini daha mutlu hissettiklerini belirledi.

"AÇLIK SİNYALLERİNİ TAKİP ETMELİ"

Baş araştırmacı Dr. Charlotte Markey, “Sezgisel beslenmek hem ruh hem beden sağlığı için daha iyi. Boğazdan kesme ya da planlı yeme yerine insanlar vücudun açlık sinyallerini takip etmeli” dedi.

Daha sağlıklı, daha ucuz! Akdeniz diyetini unutun, İskandinav diyetine sarılın 'En sağlıklı beslenme şekli' olarak bilinen Akdeniz diyetinin yerine İskandinav diyetini öneren uzmanlar, daha ucuz ve kolay olan bu diyetin 'daha fazla meyve, sebze, tam tahıl ürünleri ve balık' içerdiğini belirttiler.

Düşük kalorili diyetler sağlığı bozuyor, uzak durun Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, “Bir kişinin 10-15 kg miktarında vermek istediği rakamlar var ise bu 1 ayda sağlığı koruyarak mümkün olmayacaktır. Özellikle sıcakların arttığı, bedenin kolaylıkla enerjisiz kalıp yorgun düşebileceği bu mevsimde düşük kalorili diyet listelerden şiddetle uzak durmanızı tavsiye ediyorum” dedi.