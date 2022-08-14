Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal medya hesapları üzerinden uyarıda bulundu. Bakanlık paylaşımda, "Alerji belirtileri. Deride kaşıntı-kızarıklık, gözlerde yanma-sulanma, burun akıntısı, kuru öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa herhangi bir etkene alerjiniz olabilir. Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun" ifadeleri yer aldı.

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği kararı Resmi Gazete'de Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bakan Koca'dan paylaşım geldi.

Sağlık Bakanlığı, 27 bin sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı’nın 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan 'maymun çiçeği' rehberi: Nasıl bulaşır, belirtileri neler, kuluçka süresi kaç gün? Dünya Sağlık Örgütü’nün maymun çiçeğini ‘küresel acil durum’ ilan etmesinin ardından Sağlık Bakanlığı virüse ilişkin bir rehber hazırladı. Rehberde maymun çiçeği belirtileri, tanı ve tedavisi, virüsten korunmak için dikkat edilmesi gerekenler tek tek açıklandı. Ayrıca rehberde virüslülerle temas halinde ne yapılması gerektiği konusunda da bilgiler yer aldı.