Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin ARVAS

Fransa’da eşcinsel ilişkide bulunan iki erkek, çeşitli şikayetlerle 10 Haziran’da Paris’teki Pitié-Salpêtrière Hastanesi’ne kaldırıldı. Adamlardan birinin yüzünde, kulaklarında ve bacaklarında kızarıklıklar baş göstermiş, diğerinin de bacaklarında ve sırtında kızarıklıklar ortaya çıkmıştı. Bu iki şahsın, kendilerinde semptomlar belirlemesinden 12 gün sonra İtalyan gri tazı cinsi köpeklerinin maymun çiçeği virüsü testi de pozitif çıktı.

DÜNYADA DOĞRULANMIŞ İLK VAKA

Semptomlara sahip olan iki erkek, köpekleriyle birlikte uyuduklarını ama kendi semptomlarının başlangıcından itibaren köpeğin diğer evcil hayvanlarla veya insanlarla temas etmemesi için büyük çaba sarf ettiklerini ifade ettiler. Buna rağmen köpekte virüs görülürken bu, dünyada maymun çiçeği virüsünün insandan köpeğe geçtiğine dair ilk doğrulanmış vaka olarak kayıtlara geçti.

BİLİM DÜNYASI ALARMDA

Bu tespitle bilim dünyası alarma geçti. Saygın tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan araştırmada "Köpekten ve Hasta 1'den alınan maymun çiçeği virüsü DNA dizileri, yeni nesil dizileme (MinION; Oxford Nanopore Technologies, Oxford, İngiltere) ile karşılaştırıldı. Her iki örnek de Nisan 2022'den bu yana endemik olmayan ülkelerde yayılmakta olan hMPXV-1 grubu B.1 soyu virüs içeriyordu" ifadesi kullanıldı.

Maymun çiçeği hastalığının cinsel yolla bulaşma ihtimalinin soruşturulduğu belirtilen araştırmada, son vakaların "eşcinsel ilişki yaşayan erkekler" arasında yoğunlaştığına işaret edildi.

Fransa Sağlık Bakanı Francois Braun da ülkede yaklaşık bin 700 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini açıklayarak, genel hasta profilinin eşcinsel erkekler olduğunu aktarmıştı.