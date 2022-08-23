Türkiye Gazetesi

Günümüzde yaklaşık 15 malzeme ile yapılan aşure; vitamin, mineral, protein ve posa açısından son derece zengin olmasıyla sağlık açısından önemli faydalar sağlıyor. Buna karşın porsiyon kontrolü son derece önemli. Peki, aşurenin faydaları neler? Aşure tüketirken nelere dikkat edilmeli? Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, aşure ile gelen 6 faydayı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

BİR KASE AŞURE KAÇ KALORİ?

Bir küçük kase aşure, ortalama 350 kalori. Bu, iki dilim ekmek, iki tatlı kaşığı yağ ve iki porsiyon meyve anlamına geliyor. Aşure hazırlanırken rafine şeker yerine; incir, kayısı, kuru üzüm gibi kuru meyvelerin miktarını artırarak meyvelerin şekerinden faydalanmak hem diyet yapanlar için hem de diyabet hastaları için daha uygun olur. Dışarıda içeriği bilinmeyen aşureleri tüketmektense evde bu şekilde kuru meyveler kullanılarak yapılan aşureyi porsiyon kontrolüne dikkat ederek tüketmek daha sağlıklı olacaktır. Aşure yüksek kalorili bir tatlı olduğu için kilo verme döneminde olanların günlük enerji ihtiyacını göz önünde bulundurmaları gerekir.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Bitkisel besin gruplarının çoğunu içeren aşure; bağışıklığı güçlendiriyor, vücut direncini artırıyor. Tam anlamıyla vitamin, mineral ve protein deposu olarak öne çıkan aşure; taze ve kuru meyveler sayesinde A vitamini ve C vitamini; buğday ve yarma gibi tahıllar sayesinde B grubu vitaminleri; ceviz, fındık ve fıstık gibi yağlı tohumlar sayesinde de çok iyi bir E vitamini ve omega 3 kaynağı olma özelliğine sahip.

BAĞIRSAKLARI DÜZENLİYOR

Aşure içerdiği tahıllar, kurubaklagil, kuru meyveler ve kuruyemişlerle posa açısından oldukça zengin bir tatlı olduğundan; bağırsak dostu olarak öne çıkıyor. Zengin posa içeriği sayesinde kabızlık sorununa karşı da fayda sağlıyor.

KALP VE DAMARLARI KORUYOR

Aşure yapılırken kullanılan malzemeler bitkisel protein içerir yani kolesterol içermezler. Bu nedenle kolesterolü yüksek olanlar ve kalp damar hastalığı olanlar aşırıya kaçmamak şartıyla rahatlıkla tüketebilirler. Aşurenin içindeki kuruyemişler içerdikleri iyi yağlar sayesinde kolesterol dostu yiyeceklerdir.

SÜT YAPIMINI ARTIRIYOR

Aşure içerdiği yüksek enerjisiyle ve vitamin-mineral dengesiyle emziren annelere süt artırmada yardımcı oluyor. Ayrıca emziren annelerin hem artan enerji ihtiyacını hem de tatlı ihtiyacını karşılıyor.

BÜYÜME VE GELİŞMEYİ DESTEKLİYOR

Büyüme gelişme çağındaki çocuklar için aşure, hem yüksek enerji içeriğiyle hem de içerdiği zengin makro-mikro besin öğeleri bakımından çocuklarda büyüme ve gelişmeyi destekleyen, sağlıklı bir tatlı olma özelliği taşıyor.

PSİKOLOJİYİ OLUMLU ETKİLİYOR

Aşure yapılırken kullanılan malzemeler B grubu vitaminlerden ve omega 3 bakımından zengin olduğu için ruh halini iyileştiriyor, psikolojiyi olumlu etkiliyor ve depresyon riskini azaltıyor.

En güzel aşure nasıl yapılır, pişirilir? Aşure malzemeleri neler? l İşte püf noktalarıyla tam kıvamlı aşure tarifi Bolluk ve bereketin simgesi olan aşure, vaktinin gelmesiyle birlikte mutfaklarda kaynamaya başladı. Aşure yapmak isteyen kişiler ise aşure nasıl yapılır, tam kıvamlı aşure tarifi, aşurede hangi malzemeler kullanılır, aşurede kaç malzeme kullanmak gerekir gibi soruları sıklıkla aramaya başladı. İşte lezzetiyle yiyenlerin uzun süre unutamayacağı tam kıvamlı aşure tarifi ve hazırlanışı…

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