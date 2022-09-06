Türkiye Gazetesi

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Çin, aşıya alternatif olabilecek, iğnesiz ve burundan nefes çekilerek kullanılan Covid-19 aşısına onay verdiğini duyurdu. Tianjin merkezli CanSino Biologics tarafından geliştirilen aşının iğne korkusu olanlar için bir alternatif sunacağı belirtiliyor. Uzmanlar iğnesiz aşının ev ortamında da rahatlıkla yapılabileceğinin altını çiziyor. CanSino Biologics’in geliştirdiği yeni koronavirüs aşısı iğnesiz (inhale) aşı sınıfında Covid-19 için onay alan ilk aşı oldu. Öte yandan salgın konusunda ülkenin en yetkili kurumu olarak gösterilen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) yayınladığı veriler ise aşı tartışmalarına son noktayı koymuştu. CDC yayınladığı son raporu ile aşının net faydasını bir kez daha gözler önüne serdi. CDC aşılanmamış kişilerin koronavirüsten ölme ihtimalinin 9 kat daha fazla olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Covid-19 testi negatife döndü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Son dakika haberine göre, Covid-19'a yakalanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın testi negatife döndü.

Yine aynı laboratuvar! Covid’in merkez üssü Çin’de yeni virüs: Kod adı ‘LsPyV KY187’ Tüm dünyayı etkisi altına alan ve şimdiye kadar 6.4 milyon insanın ölümüne yol açan covid-19’dan sonra aynı laboratuvarda yeni bir virüs daha tespit edildi. Çizgili çimen farelerinde bulunan virüsün, covid’in ortaya çıktığı ve pek çok iddianın hedefinde yer alan Çin'deki laboratuvarda bulunması ise endişelere neden oldu. Uzmanlar ‘LsPyV KY187’ adı verilen virüsün insanlar üzerindeki etkisinin "Belirsiz olduğunu ve incelenmesi gerektiğini" söyledi.