Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, ''Hastane randevuları, aylık 3 randevu ile sınırlandırıldı'' iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Hastane randevuları, aylık 3 randevu ile sınırlandırıldı' iddiaları üzerine bu açıklamaya gerek görülmüştür. Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir. Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS’de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir. Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur. Ayrıca randevu cetveline dair planlama aylık değil 15 günlük yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Sağlık Bakanlığı 5-11 Eylül haftalık koronavirüs tablosu açıkladı: Verilerde düşüş var Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs tablosunu paylaştı. Söz konusu tabloda yer alan verilere göre; Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 441 kişinin testi pozitif çıkarken 89 kişi isehayatını kaybetti. Geçen haftaya göre hem vaka sayısı hem vefat sayısında düşüş görüldü.

Sağlık Bakanlığı’na engelli sürekli işçi alımı için kura çekimi bugün yapılacak Sağlık Bakanlığının engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alımı yapacak. Başvuruları tamamlanan alım için kura çekilişi bugün saat 10.00’da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı duyurdu: 13 bin 163 hekimin DHY tercih süreci başladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca doktor atamalarının, 9 Eylül'de noter huzurundaki kura ile yapılacağını duyururken, Sağlık Bakanlığı da 13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası için tercihler alınmaya başlandığını duyurdu.