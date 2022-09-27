Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği şehir hastanelerine bir yenisi ekleniyor. Ankara'da devasa bir alana inşa edilen Etlik Şehir Hastane için geri sayıma geçildi. Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi olacak Etlik Şehir Hastanesi yarın hizmete alınıyor. Öte yandan Ankara'nın 2. şehir hastanesi olacak hastanenin açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması bekleniyor.

20'Sİ HAZIR 13'ÜNÜN YAPIMI DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığı, yapımı devam eden 13 şehir hastanesinin daha açılmasının ardından, toplam 33 şehir hastanesi ile hizmet verecek. Bu tesislerin yapımının tamamlanmasıyla, yaklaşık 19 bin yatak kapasitesi daha ülkeye kazandırılacak. Toplam 33 şehir hastanesi, 43 binden fazla yatak kapasitesine ulaşılacak.

ETLİK ŞEHİR HASTANESİ'NDE 4 BİN YATAK KAPASİTESİ OLACAK

Yaklaşık 4 bin yatak kapasiteli hastane, Ankara'nın 2'nci, Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi olacak ve bir milyon metrekarenin üzerinde arazisiyle Türkiye'nin en büyük alana sahip hastanesi sayılacak.

İÇERİSİNDE 'YOK' YOK

Sağlık kompleksi şeklinde planlanan hastanede, medikal otel, bir üniversite ve helikopter pisti ile ticari bölgeler de bulunacak.

Ankara'da 2019'da hizmete giren Ankara Şehir Hastanesi, Avrupa'nın en büyük hastanesi niteliğine sahip. Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü olarak anılan hastanenin toplam 3 bin 732 yatak kapasitesi bulunuyor.

HİZMETE GİREN ŞEHİR HASTANELERİ

Türkiye'de halen faaliyette bulunan şehir hastaneleri şunlar:

"Yozgat Şehir Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi, Mersin Şehir Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, Erzurum Şehir Hastanesi, İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi."

YAPIMI DEVAM EDEN ŞEHİR HASTANELERİ

Yapımı devam eden şehir hastaneler ise şöyle:

"Ankara-Etlik Şehir Hastanesi, Kütahya Şehir Hastanesi, Gaziantep Şehir Hastanesi, Kocaeli Şehir Hastanesi, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, Aydın Şehir Hastanesi, Samsun Şehir Hastanesi ,Trabzon Şehir Hastanesi, Antalya Şehir Hastanesi, Ordu Şehir Hastanesi, Denizli Şehir Hastanesi, Sakarya Şehir Hastanesi, Şanlıurfa Şehir Hastanesi, Diyarbakır Şehir Hastanesi."

Türkiye son yıllarda sağlık alanında yaptığı dev yatırımlarla dikkat çekiyor. Bu kapsamda yapılması planlanan 33 şehir hastanesinden 20'si tamamlandı. 13'ünün ise inşaat çalışmaları son hızla devam ediyor...