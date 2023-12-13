İstanbul Hairline: Saç Ekimi ve Genç Yaşlardaki Başarı Hikayeleri

13 Aralık 2023 19:05 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 19:08

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi

Gülşen Şener, genç hastalardaki saç dökülmesinin genetik, çevresel faktörler ve stres gibi etkenlerle erken yaşlarda başlayabileceğini belirtiyor. İstanbul Hairline olarak genç hastaların saç ekimi süreçlerine başlamadan önce detaylı bir değerlendirmeye tabi tutulduğunu ifade eden Şener, bu değerlendirmeler sonucunda genç hastalarda da etkili sonuçların alındığını dile getirdi.

İstanbul Hairline olarak, saç ekimi için minimum yasal yaşın 18 olduğunu açıklayan Şener, sakal ekimi için ise minimum yaşın 20'ye kadar çıkabildiğini belirtti. Sakalın genellikle yirmili yaşların ortalarına kadar uzamaya devam ettiğini ve bu nedenle sakal ekimi için yaş sınırının saç ekimine göre biraz daha yukarıya çıktığını sözlerine ekledi.

Gülşen Şener, İstanbul Hairline'ın dünya genelindeki başarısını, sağlık turizmi kapsamında tercih edilen bir merkez olmalarına bağlayarak açıkladı. Şener, Türkiye'nin sunduğu kaliteli sağlık hizmetleri ve teknolojik altyapısıyla birlikte İstanbul Hairline'ın uzman ekibiyle ön plana çıktığını belirtti. Merkezin, farklı ülkelerden gelen hastalara özel çözümler sunarak, saç ekimi konusundaki talebi karşılamada etkin bir rol oynadığını ifade etti. İstanbul Hairline'ın uluslararası alanda güvenilir ve başarılı bir marka olarak öne çıkmasının, Gülşen Şener'in liderliği ve merkezin sunduğu yüksek kaliteli hizmetlerle doğrudan ilişkili olduğunu kaydetti.



Saç ekimi konusunda genç hastalardaki başarı hikayelerinin, kişilerin sosyal yaşamlarında ve özgüvenlerinde önemli bir değişim oluşturduğunu vurgulayan Gülşen Şener, İstanbul Hairline olarak her hastanın taleplerine ve ihtiyaçlarına özel çözümler ürettiklerini söyledi. Şener, genç yaşlardaki başarı hikayelerinin, saç ekimi konusundaki uzman kadroları ve teknolojik altyapılarıyla İstanbul Hairline'ın öne çıkan hizmetlerinden biri olduğunu belirtti.