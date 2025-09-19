Köklerinden güç alan modern halılar: Cool Halı’nın 4 özel koleksiyonu

Salon halısı, mutfak halısı hatta koridorlardan antrelere kadar evin her köşesinde yer bulabilen bu halılar, toz ve hav bırakmayan, robot süpürge uyumlu, yumuşak dokulu ve kolay temizlenebilir özellikleriyle de dikkat çekiyor.

YENİ NESİL YAŞAM ALANLARI İÇİN GELENEKSEL RUHLU HALILAR

Cool Halı'nın dört koleksiyonu, sadece zeminleri değil, yaşam tarzlarını da dönüştürüyor:

COOL HALI HANEDAN HALI SERİSİ

Osmanlı ve Selçuklu gibi klasik dönemlerin desen dünyasından ilham alan Hanedan Serisi, saray zarafetini evlere taşıyor. Geleneksel formlar, yumuşak tonlarla modernleştirilerek geçmişi bugüne uyarlıyor. Şıklığıyla özellikle geniş salonlarda tercih ediliyor.

COOL HALI PRİME HALI SERİSİ

Daha sade ama etkileyici bir duruş sergileyen Prime Serisi, klasik motiflerin güncel formlarını minimal tasarım anlayışıyla sunuyor. Duruşuyla evin tüm bölümlerinde şıklık arayanlar için çok yönlü bir çözüm sunuyor.

COOL HALI ZARAF HALI SERİSİ

Adını taşıdığı zarafeti tasarımında da hissettiren bu seri, ince desen geçişleri ve pastel tonlarıyla evlere romantik bir hava katıyor. Özellikle koridor halısı ve mutfak halısı olarak tercih edilen modeller, dar alanlarda bile derinlik ve ferahlık sağlıyor.

COOL HALI BELİNA HALI SERİSİ

Belina Serisi’nin ayırt edici özelliği, göbekli halı yapısına sahip olması. Geleneksel kültürümüzde yer alan bu merkez odaklı desen anlayışı, modern tasarımla yeniden hayat buluyor. Hem nostaljik hem de çağdaş bir görünüme sahip Belina, özellikle salon halısı olarak mekânın atmosferini tamamlıyor.

KULLANICI DOSTU ÖZELLİKLERLE DONATILDI

Bu dört özel seri, yalnızca görünüşleriyle değil, günlük yaşamı kolaylaştıran teknik özellikleriyle de öne çıkıyor:

● Hav ve toz bırakmayan özel doku: Alerjik reaksiyonlara karşı koruma sağlar.

● Robot süpürge uyumlu yüzey: Ev temizliğini daha pratik hale getirir.

● Yumuşak dokusu sayesinde konforludur: Evde çıplak ayakla yürümeyi bile keyfe dönüştürür.

● Kolay temizlenebilir yapıdadır, böylece yoğun yaşam temposuna uyum sağlar.

GEÇMİŞTEN İLHAM, GÜNÜMÜZDEN GÜÇ: MUHİTTİN YILDIRIM'IN VİZYONU

Cool Halı'nın arkasında yer alan isimlerden biri, sektördeki tecrübesi ve yenilikçi vizyonuyla tanınan Muhittin Yıldırım. Yıldırım, bu koleksiyonlar için şöyle diyor:

“Geçmişten aldığımız mirası, günümüz teknolojisiyle harmanladık. Bu koleksiyonlar yalnızca halı değil; evlere kimlik katan, kültürel bağ kuran tasarım parçalarıdır.”

Gelenekten gelen desen bilgisini bugünün üretim teknikleriyle birleştiren Yıldırım, halının sadece bir eşya değil, bir anlatı biçimi olduğuna inanıyor.

SADECE COOL HALI'DA: ŞIKLIK, KONFOR VE ANLAM BİR ARADA

Cool Halı’nın Hanedan, Prime, Zaraf ve Belina koleksiyonları, hem göze hem zemine hitap ediyor. Evinizin havasını değiştirmek, şıklıkla konforu buluşturmak ve kültürel değer taşıyan tasarımlar tercih etmek istiyorsanız, bu koleksiyonlar tam size göre.