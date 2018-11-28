Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

beIN SPORTS HABER, HD 1 nasıl izlenir? beIN SPORTS uydu ayarları, frekans bilgileri ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. beIN SPORTS, internet sitesinden yaptığı açıklamada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşmalarının beIN SPORTS HD1 kanalından yayınlanacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından birçok vatandaş beIN SPORTS HABER, HD 1 nasıl izlenir? beIN SPORTS uydu ayarları, frekans bilgileri gibi araştırmalar yapmaya başladı. Bunların cevapları için haberimize göz atabilirsiniz. İşte detaylar...

beIN SPORTS HABER Yayın Bilgileri:

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12379, Symbol Oranı: 30000, FEC: 3/3, Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

TÜRKSAT KABLO TV: 223. Kanal

DIGITURK: 83. kanal