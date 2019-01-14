Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta merak edilen konulardan biri de Babel'in yerine kimin transfer edileceği. Teknik direktör Şenol Güneş, bu duruma açıklık getirdi.

TRANSFER İSTEMİYOR

Hollandalı oyuncunun Fulham'a transferi sonrası yönetim kurulu ile görüşen Güneş, Babel'in görev yaptığı sol açık pozisyonuna transfer istemediğini dile getirdi.

YERİNE KADRODAN BİRÇOK ALTERNATİF DÜŞÜNÜYOR

Deneyimli teknik adam Babel'in yokluğunda Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens gibi kanat oyuncularının yanı sıra Cyle Larin, Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın'ı hücum hattının solunda değerlendireceğini aktardı.

YÖNETİM BEKLEMEYE GEÇTİ

Babel'in yerine Schalke 04'den Yevhen Konoplyanka ve Paris Saint-Germain'den Maxim Choupo-Moting'i gündemine alan transfer komitesi, Güneş'in raporu sonrası beklemeye geçti.

Yönetim kurulu, ocak ayı sonuna kadar takımdan ayrılan başka bir isim olmaması durumunda, sağ bek transferi yaparak ikinci yarının kadrosunu şekillendirmeyi planlıyor