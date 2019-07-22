Euroleague'de ekimde başlayacak normal sezonun ilk haftasında Türk takımları, İspanyol temsilcileriyle mücadele edecek. Fenerbahçe Beko, sezonun ilk maçında Real Madrid deplasmanına çıkarken, Anadolu Efes ise Barcelona Lassa'yı konuk edecek. 13'üncü haftada ise Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasında derbi heyecanı yaşanacak. İki Türk takımı, 12 Aralık Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.
Normal sezonda devre arasına 3 Ocak 2020'de girilecek Euroleague'de, maçlar 10 Nisan 2020'de tamamlanacak. Dörtlü Final ise 22-24 Mayıs 2020 tarihleri arasında Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da oynanacak.
Euroleague'de fikstür açıklandı
22.07.2019 - 16:07 | Son Güncelleme: 22.07.2019 - 16:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Turkish Airlines Euroleague'de 2019-2020 sezonu fikstürü belli oldu.
Euroleague'de ekimde başlayacak normal sezonun ilk haftasında Türk takımları, İspanyol temsilcileriyle mücadele edecek. Fenerbahçe Beko, sezonun ilk maçında Real Madrid deplasmanına çıkarken, Anadolu Efes ise Barcelona Lassa'yı konuk edecek. 13'üncü haftada ise Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasında derbi heyecanı yaşanacak. İki Türk takımı, 12 Aralık Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.
Kaynak: DHA
Etiketler : Euroleague,fikstür,açıklandı,
638823 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/638823.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Gazişehir Gaziantep
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Hafta Maçları
18.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
18.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
18.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Menemen Belediyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniye
0
0
0
0
0
0
0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0