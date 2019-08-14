Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea ile Vodafone Park'ta bir araya gelecek. Karşılaşmayı 40 bin taraftar takip edecek. Zorlu maç için Türkiye'ye gelen Liverpool'da takımın yıldız isimlerinden Muhammed Salah, Twitter hesabından Türkçe bir paylaşımda bulundu. "Merhaba Türkiye" yazan yıldız ismin bu twiti 200 binden fazla beğeni aldı.

