Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea ile Vodafone Park'ta bir araya gelecek. Karşılaşmayı 40 bin taraftar takip edecek. Zorlu maç için Türkiye'ye gelen Liverpool'da takımın yıldız isimlerinden Muhammed Salah, Twitter hesabından Türkçe bir paylaşımda bulundu. "Merhaba Türkiye" yazan yıldız ismin bu twiti 200 binden fazla beğeni aldı.
Salah'tan dev maç öncesi Türkiye paylaşımı!
14.08.2019 - 11:44 | Son Güncelleme: 14.08.2019 - 11:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Vodafone Park'taki dev maç öncesi sosyal medya hesabından, "Merhaba Türkiye" paylaşımında bulundu.
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea ile Vodafone Park'ta bir araya gelecek. Karşılaşmayı 40 bin taraftar takip edecek. Zorlu maç için Türkiye'ye gelen Liverpool'da takımın yıldız isimlerinden Muhammed Salah, Twitter hesabından Türkçe bir paylaşımda bulundu. "Merhaba Türkiye" yazan yıldız ismin bu twiti 200 binden fazla beğeni aldı.
Etiketler : liverpool,Muhammed Salah,
643690 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/643690.aspx
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Alanyaspor
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Ankaragücü
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Antalyaspor
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Gençlerbirliği
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Göztepe
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11
Kasımpaşa
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12
Kayserispor
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Konyaspor
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14
Çaykur Rizespor
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15
Sivasspor
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16
Trabzonspor
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
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1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
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0
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0
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0
3
Akhisar Bld.Spor
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4
Altay
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Altınordu
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6
Erzurum BB
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Balıkesirspor
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8
Boluspor
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Bursaspor
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Eskişehirspor
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Fatih Karagümrük
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12
Giresunspor
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Hatayspor
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14
Keçiörengücü
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15
Menemen Belediyespor
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16
Osmanlıspor
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17
Ümraniye
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18
İstanbulspor
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