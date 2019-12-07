Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Kadıköy'den uzakta galibiyete hasret kalan Fenerbahçe, ihtiyacı olan morali son 4 maçında 8 puan toplayan Gençlerbirliği karşısında buldu. İlk düdükle birlikte rakip kaleyi abluka altına alan sarı-lacivertliler henüz 3. dakikada Rodrigues'le gole çok yaklaştı. Afrikalı yıldız kaleciyle karşı karşıya kaldığında savunma ofsayt beklentisiyle duraklarken, Ertaç gelen şutu iki hamlede kontrol etti. Fenerbahçe tüm hatlarıyla golü düşünürken topu ağlarında gördü. 9'da Candeias'ın sağ kanattan yerden yaptığı ortada Serdar Aziz'den seken topu önünde bulan Sio sert bir vuruşla Altay'ı avladı. Ancak Başkent ekibi attığı gole âdeta pişman oldu. Yediği golün öfkesiyle rakip kaleye yüklenen Fenerbahçe, 10'da Muriç ve Rodrigues'le inanılmaz bir fırsat harcadı. 15'te Ertaç bir kez daha Rodrigues'e geçit vermedi. Ama akın akın gelen ataklara Ertaç da daha fazla direnemedi.



> Kadıköy'de gol yağmuru

Fenerbahçe, 23'te Isla'nın sağdan ortasına kale içinde düzgün bir kafa vuruşu yapan Muriç'le skoru eşitledi: 1-1. Gençler'in zayıf gardı bu golle düştü. 32'de Gustavo yaklaşık 25 metreden çıkardığı şutla Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 2-1. 35'te Emre'yle 'geliyorum' diyen gol, 39'sa Muriç'le hayat buldu. Kosovalı ceza sahası içinde kayarak çaldığı topu zor bir pozisyonda da olsa ağlara yollamayı başardı: 3-1. Soyunma odasına rahat giden Fenerbahçe sahaya aynı hırsla döndü. Ancak karşısında daha dirençli bir Gençlerbirliği buldu. Ankara ekibi daha kalabalık hücumlar yapmaya başlasa da gole yaklaşan yine ev sahibiydi. 68'de Muriç'in pasında Kruse'nin plasesinin ağlarla buluşmasına Ertaç iki hamlede engel oldu. 74'te ise kupadaki İstanbul maçının yıldızı Ferdi sahne aldı. Genç yetenek ceza sahası dışından mükemmel bir vuruşla 90'ı gördü: 4-1. 78'de Stancu ceza yayı üzerinden Altay'ı avladı: 4-2. Son sözü ise Max Kruse (siftah yaptı) söyledi: 5-2.



9- F.Bahçe iç sahada son üç maçını da kazandı ve toplam 9 puan aldı



5- Fenerbahce bu sezon üçüncü defa Süper Lig'de beş gol attı.



Ersun Yanal kaçanlara üzüldü

Sekiz olabilirdi

Beş gollü galibiyeti değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Beş attık ama sekiz gol de olabilirdi. Kaçanlar da gol olmalıydı. Ne kadar eleştirilsek de istatistiklere bakmak zorundayım. Gol beklentisi skalasında zaten biz lideriz. Ceza sahasında büyük aksiyon var. Oyunumuzu kanıtlayacağımız tek bir şey var o da gol. Biz kaybettiğimiz maçlarda da aynı durumdaydık. Bunu geliştirerek devam edeceğiz" dedi. Eleştirilere rağmen doğruları yapmaya çalıştıklarını belirten Yanal, "Oynadığımız bütün maçlarda pozitif görüntü verdik. Bu oyunla zirveyi tamamlayıp şampiyon olmak bizim en büyük hedefimiz" diye konuştu.



KUPADA GÖZE GİRMİŞTİ

Ferdi'den gollü selam

Kanarya'nın hafta içinde kupada İstanbulspor ile oynadığı maçta süre alan ve tabela yapan (gol ve asist) Ferdi Kadıoğlu, G.Birliği mücadelesine yedek başladı. Genç isim devre arası Serdar Aziz'in adalesinde ağrı hissetmesi üzerine oyuna dâhil oldu ve golünü yine attı.



SERİYE BAĞLADI

Stancu boş geçmedi

G.Birliği'nin golcüsü Bogdan Stancu, son üç maçta rakip fileleri havalandırıyordu ve çok formdaydı. Hamza Hamzaoğlu'nun çok güvendiği Rumen oyuncu Fenerbahçe'ye de gol atıp serisine devam etti. Stancu bu sezon 13 Süper Lig maçında toplam 8 gol ve 2 asiste ulaştı.



BU SEZON İLK GOLÜ

Max Kruse'nin sevinci

Bu sezon ilk golünü attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Max Kruse, "Güzel galibiyet aldık. Şanssızlığmı kırdım. Çok gol şansı oldu ve birini attım. Yedi haftalık sakatlık süreci vardı. Daha fazla da atabilirdim. Biraz daha üstüne koymam gerekiyor" dedi.



HAMZAOĞLU:

Yenilgiyi hak ettik

Hamza Hamzaoğlu Gençlerbirliği başında çıktığı beşinci maçında yenilgi yaşadı. Yenilgiyi hak ettiklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Skoru korumak için çok geri çekildik. Fenerbahçe'nin istediği oyunu oynamaya başladık. Birçok şeyi yapamadık" dedi.