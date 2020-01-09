Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ufuk Sarıca’nın takımında Morgan 17, Semih Erden 14, Triche ve Crocker 11’er, Metecan, M’Baye ile Taylor 10’ar sayıyla çift hanelere yükseldi. Diğer sonuçlar: EuroCup: Darüşşafaka Tekfen-Dolomiti Energia: 73-69, Monaco-Galatasaray: 73-88. Şampiyonlar Ligi: Türk Telekom-Lietkabelis: 92-83, Brose Baskets-Gaziantep Basketbol: 86-81.



SOPRON’U DEVİRDİ

Şen şakrak Kanarya

∂ Kadınlar Euroleague’deki temsilcimiz F.Bahçe evinde Sopron’ı 70-52 yenerek 9. maçında 7. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertli takımda Iagupova ve Williams 19 sayıyla oynadı. Diğer sonuçlar: Reyer Venezia-Çukurova: 70-61. EuroCup: Polkowice-Botaş: 84-35.