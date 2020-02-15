Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sergen Yalçın’ın takımın başına geçmesinden sonra Ç. Rizespor ve Gaziantep maçlarını kazanarak rahat bir nefes alan Beşiktaş, Başakşehir’e çarpıldı. Maçı değerlendiren siyah-beyazlıların teknik direktörü, “Çok da kaybedecek bir oyun oynamadık. Hiçbir şey yapamayan bir takıma mağlup olduk. Oyun 75-80’e kadar tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Üretme konusunda sorun yaşıyoruz. Bu kadar baskılı oynayıp golü bulamamak garip. Şanssız bir günümüzdeydik” dedi.

Hedef koymak zor

Beşiktaş’ın çok gol kaçırdığı bir maçı kaybetmemesi gerektiğini söyleyen Sergen Hoca, “Çok üzüldük. Bazı sorunlarımız var onları çözeceğiz. Yediğimiz golde de savunma da çok basit hatalar yaptık. Hedefin biraz gerisinde kaldık” dedi. Önlerindeki 12 haftalık bir süreç olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız. Bazı oyuncularımızın daha fazla sorumluluk alması ve oyuna ağırlığını koyması lazım. Hücumda basit hatalar yapıyoruz. Zor maçları kazanamazsan bir yere gelemezsin. Daha fazla mücadele etmeliyiz. Kazanmayı daha fazla istemeliyiz. Oyun anlamında sorunumuz yok. En önemlisi gol atmalıyız. Şu anda yedinci sıradayız. Hedef koymak çok zor” sözlerini kullandı.

YALÇIN'DAN TEPKİ

Ne yapıyorsunuz?

∂ Karşılaşmanın ilk dakikalarında art arda korner ve taç atışlarından yanlış karar verilmesi tepkiye neden oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve yardımcıları da dördüncü hakeme itirazlarda bulundu. Yalçın’ın, "Ne yapıyorsunuz siz ya?’ sözleri ekranlara yansıdı.

YİNE ASİST YAPTI

Visca durmuyor

∂ Beşiktaş’ın belalısı Edin Visca dün yine iş başındaydı. Demba Ba’nın attığı golde pası veren Boşnak yıldız, siyah-beyazlılara karşı oynadığı son sekiz maçta altıncı defa asist yapmış oldu. Visca bu sezon ligde yedi gol ve dokuz asisti bulunuyor.