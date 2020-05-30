Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2003-2008 yılları arasında giydiği Fenerbahçe formasıyla önemli başarılara imza atan ve artık sarı-lacivertlilerin teknik ekibinde görev alan Mehmet Aurelio, FB TV’ye açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin dışında Türkiye’de Trabzonspor ve Beşiktaş formaları da giyen Aurelio “2003 senesinde Fenerbahçe’ye geldim ve burada beş sezon geçirdim. Burada çok mutluydum. Fenerbahçe benim bugüne kadar en mutlu olduğum çok özel bir kulüp. Yaşadığım mutlulukları, şampiyonlukları ve güzel anları hâlâ kalbimde saklıyorum. Evime döndüğüm için çok mutluyum. Volkan Ballı, Kaptan Emre, Volkan Demirel… Hepsi benim eski arkadaşlarım. Burada olmak çok güzel” dedi.



> Kupayı istiyoruz

Hep birlikte çok çalışarak eski güzel günleri yakalayacaklarını söyleyen Aurelio “Özellikle genç oyunculara yardım etmeye çalışıyorum. Bizim için en önemli şey birlik olmak. Benim de oynadığım dönemde kenetlenmiş ve çok güçlü bir takımdık. Şimdi yeniden o güzel günleri getir getireceğiz. Ortam mükemmel. Oyuncular pandemi sürecinde evlerinde çalıştı. 12 Haziran’da lig tekrar başlayacak ve onlar daha yüksek tempoda oynayacak. Herkes fedakâr bir şekilde çalışıyor. Trabzonspor’la Türkiye Kupası yarı finalinde oynayacağımız çok önemli bir maç var. İnşallah Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yaşayacağız” sözlerini kullandı.



Çekya maçını unutamam

Fenerbahçe forması giydiği Chelsea maçını ve Türkiye A Millî Takımı forması giydiği Çekya karşılaşmasını unutamadığını söyleyen Aurelio “2-0 geriden gelip Çekya maçını 3-2 çevirmiştik. Harika bir atmosfer vardı” dedi.



3 Haziran’a kadar Riva’da

Fenerbahçe, lig hazırlıklarına 3 Haziran Çarşamba gününe kadar Riva’da devam edecek. Teknik heyet, oyuncular ve idari kadroya Riva’da 1 Haziran Pazartesi günü Covid-19 testi yapılacak. Oyuncular 6 Haziran’dan itibaren de Samandıra’da çalışacak.



JaIlson-Gustavo müthiş karakter

Brezilyalı oyuncular Luiz Gustavo ve Jailson’a methiyeler düzen Aurelio “İkisi de müthiş karakter. Takıma daha büyük katkı sağlayacaklar. Onlar burada olduğu için çok mutluyum” dedi.



MARCO tam isabet

Önümüzdeki sezon Sportif Direktör olarak görev almaya hazırlanan Kaptan Emre Belözoğlu, Mehmet Marco Aurelio’nun teknik heyete katılmasını değerlendirdi. “Marco takımımızda sayısız kupa kazanmış bir isim” diyen Emre “Kulübümüzün kararını çok isabetli buluyorum. Doğru bir hamle. Oyunculara büyük faydası olacak. Yabancı dili var. Takımdaki birçok isimle kolay iletişim kuracak” dedi.