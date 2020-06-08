Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Ersun Yanal'ın istifasının ardından üç aydır teknik direktörsüz kalan Fenerbahçe'de yaşanan belirsizlik yeni hoca adaylarının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Abdullah Avcı, Nenad Bjelica ve Erol Bulut’la görüşen sarı-lacivertli yönetimin bir dönem sarı-lacivertli formayı da giyen Sergei Rebrov’la görüştüğü ileri sürüldü. Şu anda Macaristan Ligi ekibi Ferencvaros ile ikinci şampiyonluğuna koşan 46 yaşındaki çalıştırıcının teklifi kabul ettiği öğrenildi. İddialara göre, Macar ekibiyle üç yıl daha kontratı bulunan Rebrov, takımının 9 puan önde götürdüğü ligin sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'nin başına geçecek. Macar yetkilileri sezon sonunda ayrılacağına dair bilgilendiren Rebrov, teknik heyete katılan Aurelio ile de sürekli irtibat hâlinde ve yeni sezon planlarını şekillendirmeye başladı bile.

> Lucescu'yu yendi

Teknik direktörlüğe 2013-14’ün son haftalarında futbolcu olarak efsaneleri arasında yer aldığı Dinamo Kiev’de başlayan Rebrov, 2014-15 ve 2015-16’da sezonlarında Ukrayna Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak, Lucescu'nun kurduğu Shakhtar Donetsk hegemonyasına son vermişti. 2014-15’te Avrupa Ligi'nde çeyrek finale taşıdığı Dinamo’yu 2015-16’da da Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkaran Rebrov, 50 yaş altındaki teknik adamlar arasında en başarılı isimlerden biri olarak gösteriliyor. Macaristan Ligi'nde mutlu sona ulaşması hâlinde kariyerinde dördüncü defa lig şampiyonluğu yaşayacak olan Ukraynalı, 2003-04’te Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu tatmıştı.

"2010-11 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'dir"

Fenerbahçe ile Türkiye Futbol Federasyonu arasondaki gerilim devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan son açıklamada, 2010-11 sezonun şampiyonunun kim olduğu sorusuna Nihat Özdemir'in hâlâ cevap vermediği belirtilerek, "Israrla yanıtlamaktan kaçtığınız sorunun cevabını aklınızın her köşesine iyice kazımak isteriz ki; 2010-2011 sezonu şampiyonu, namusuyla, alın teriyle, hakkıyla, taraftarıyla, camiasıyla FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ’dür!" ifadeleri kullanıldı.

Merak eden müzeye bakar

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, uzun süren sessizliğini bozdu. Yıldırım, polemik konusu olan 2010-11 şampiyonluğuyla ilgili, "Yönetici arkadaşlarımız, teknik kadromuz, futbolcularımız ve taraftarlarımızla alnımızın akıyla şampiyon olduğumuz 2010-11 sezonu var. Çok merak eden varsa, kupa müzemizde. Gidip görebilirler" dedi.

Koç ile görüştü

Sergei Rebrov’un menajeri Varga, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un genç teknik adamla telefonda görüştüğünü açıklayarak transferin sinyalini verdi. Varga, “Fenerbahçe’nin Rebrov’a ilgisi var. Başarıları yakından takip ediliyor. Başkan kendisiyle birkaç defa telefonda görüştü” dedi.

Mevlüt'ten iki gol

Fenerbahçe hazırlıklarını kendi kadrosundan oluşturduğu takımlarla yaptığı maçla sürdürdü. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Mevlüt Erdinç (2), Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Allahyar ve Ömer Faruk fileleri havalandıran isimler oldu.