Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Galata Kulesi'nin Azerbaycan bayrağı renkleriyle aydınlatılmasına çevredeki vatandaşlar da ilgi gösterdi.
Saat 20.15'te başlayan etkinlik, gece yarısına kadar devam edecek.
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Galata Kulesi'nin Azerbaycan bayrağı renkleriyle aydınlatılmasına çevredeki vatandaşlar da ilgi gösterdi.
Saat 20.15'te başlayan etkinlik, gece yarısına kadar devam edecek.
Etiketler : Galata Kulesi,Azerbaycan bayrağı,yansıtma,