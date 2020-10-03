Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8. dakikada Visca'nın sağdan yaptığı ortada, ceza yayı önünde topla buluşan Ponck'un yerden sert şutunda top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.

32. dakikada Aleksic'in soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Ponck'un uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten farklı şekilde dışarı gitti.

33. dakikada sağdan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın içeriye çıkardığı ve penaltı noktası üzerindeki Demba Ba'nın dokunamadığı top sol çaprazdaki Mete Kaan Demir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda, Atınç Nukan çizgi üzerinden kafayla topu çıkartarak gole izin vermedi.

Karşılaşmada gol olmayınca taraflar puanları paylaşarak sahadan ayrıldı.

Bu sonucun ardından ligdeki ilk puanını alan ev sahibi Medipol Başakşehir son sırada kalırken, konuk ekip Göztepe ise 6 puanla kendisine 7. sırada yer buldu.