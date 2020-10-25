Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UFC şampiyonu Dağıstanlı karma dövüşçü Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatına son verdiğini açıkladı. Nurmagomedov, "Babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. Anneme de son maçım olacağına söz verdim" dedi.



Dağıstanlı şampiyon Khabib Nurmagomedov, UFC hafif siklet kemerini üçüncü kez korumak için Justin Gaethje ile karşı karşıya geldi. Son karşılaşmasını geçtiğimiz sene eylülde Dustin Poirier ile yapan ve kemerini korumayı başaran yenilmez şampiyon Khabib, kemerini korumak için 1 yıl sonra kafese girdi.

SON MAÇINI DA KAZANDI

Gaethje ise, 10 Mayıs 2020'de efsanevi bir maç sonunda Tony Ferguson'ı yenerek hafif siklet geçici kemerini almış ve Khabib ile karşılaşmaya hak kazanmıştı. Hızlı başlayan mücadelede kazanan Habib Nurmagomedov oldu.

ANNESİNE SÖZ VERMİŞ

Karşılaşmanın ardından Dağıstanlı dövüşçü, "Allah bana her şeyi verdi. Takımıma teşekkür ederim. Tüm takımımı çok seviyorum. Bu benim son maçımdı. Babamsız buraya geldim. Babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. Anneme de son maçım olacağına söz verdim. Bu benim son maçım" diyerek emeklilik kararı aldığını açıkladı.

"BABASINI GURURLANDIRDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Mağlup olan Gaethje ise, "Her kafese girdiğimde hayattaymış gibi hissediyorum. Rahatlamış durumdayım. Yapması gerekeni yaptı. Çok güçlü o. Babasını çok gururlandırdığını düşünüyorum" diye konuştu.

BABASI KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Khabib Nurmagomedov'un koronavirüse yakalanan babası ve antrenörü Abdulmanap Nurmagomedov, hayatını kaybetmişti.