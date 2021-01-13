Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Lefter Küçükandonyadis’i anan Bakan Kasapoğlu, “Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanelerinden ‘Ordinaryüs’ Lefter Küçükandonyadis’i vefatının 9. yılında saygıyla yad ediyorum” ifadelerini kullandı.