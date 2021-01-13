Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Lefter Küçükandonyadis’i anan Bakan Kasapoğlu, “Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanelerinden ‘Ordinaryüs’ Lefter Küçükandonyadis’i vefatının 9. yılında saygıyla yad ediyorum” ifadelerini kullandı.