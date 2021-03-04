Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Önce ikaz geldi

Beşiktaş'ın zorlu geçen bir karşılaşma sonunda üç puan kazandığı Malatya deplasmanında tek bir görüntü moralleri bozmuştu. Vincent Aboubakar 85. dakikada oyundan çıkarılmasına rağmen söylenmiş ve taraftarların tepkisini toplamıştı. Sergen Yalçın bu konuyla ilgili sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada "Bazen oyuncular bireysel düşündükleri için bu tür tepkileri gösterebiliyorlar. Ben bu şekilde düşünemem. Teknik direktörler olarak keyfî isteklerine göre hamle yapamayız. O an gidişata göre ne gerekiyorsa onu yaparım" demişti.

Problem yok

Yaptığı hareketlerden dolayı pişman olan Aboubakar, dönüş yolculuğunda Sergen Yalçın’ın yanına giderek pişmanlığını dile getirdi. Yaptığı hareketlerin tamamen kazanma hırsından kaynaklandığını söyleyen Kamerunlu golcü, " O kadar hırslıydım ki, oyundan çıkarken 15-20 dakika daha olduğunu zannettim. Daha yapabileceğim çok şey olduğunu düşündüm. Hırsımdan dolayı yaptığım hareketlerden dolayı sizi üzdüysem özür dilerim" dedi. Sergen Hoca ise "Sen hırsını korumaya devam et. Birbirimiz anlıyoruz, problem yok" sözlerini kullandı.

ÇEBİ'DEN, KADINLAR LİGİ İÇİN DAVET

Rekabeti büyütelim

Beşiktaş Kulübü, Vodafone ile kadın futbol takımının isim sponsorluğu için anlaşma imzaladı. Vodafone Park'ta Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy’un da katıldığı imza töreninde, siyah beyazlı kulübün, hem forma hem de isim sponsorluğu çerçevesinde yılda 2 milyon lira gelir elde edeceği açıklandı. Ayrıca Başkan Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısında, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de kadınlar ligine katılması için davette bulunacağını açıkladı.

1903'TE DOĞAN ÇINAR

Beşiktaş 118 yaşında

Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden Beşiktaş, 118. kuruluş yılını kutluyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, "Şampiyonluklarla, kupalarla anılan, siyah beyaz renkleriyle ülkemizi dünya ve Avrupa arenasında başarıyla temsil eden Beşiktaş’ımızın 118. yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

GOLCÜLERDEN İYİ

38’lik Atiba kıskandırıyor

Malatya’da üç puanı getiren Atiba Hutchinson, bu sezon dört gole ulaştı. 38 yaşındaki Kanadalı, beş gollü Galatasaray'ın yıldızı Falcao'nun ensesinde yer alırken, Fenerbahçe'nin golcüleri Samatta ve Cisse'yi yakaladı. Trabzonsporlu Afobe ve Djaniny'nin de dört golü bulunuyor.