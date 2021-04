Türkiye Gazetesi

Çağla Büyükakçay ve Marsel İlhan gibi tenisçilerin koçluğunu da yapan Can Üner, 47 yaşında hayata gözlerini yumdu. Üner’in vefatı sonrası Türkiye Tenis Federasyonu’ndan şu açıklama yapıldı:



“Ülkemiz tenisinin gururları Çağla Büyükakçay ve Marsel İlhan’ın antrenörlüğünü de yapmış olan, tenis camiamızın önemli değerlerinden hocamız Can Üner’i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk tenisine gönül veren, hayatına dokunduğu her kişide derin izler bırakan merhuma Allah’tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Tenis ailemizin başı sağ olsun.”