Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Şenol Güneş'in Riva'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre, 18 Mayıs Salı günü toplanmaya başlayacak kampın kadrosu şöyle:

KALECİ: Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Mert Günok, Gökhan Akkan,

SAVUNMA: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA: Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu

FORVET: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu