Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda üç Türk hakem görev alacak. Güreş müsabakalarında yer alacak hakemlerimiz Halil İbrahim Cicioğlu, Levent Şen ve Gürhan Yücel olacak.



Tartışmalara sebep olan olimpiyat

Japonya'daki Tokyo Olimpiyatları'nın koronavirüs salgınına rağmen gerçekleştirileceği kararı tartışmalara sebep olmuştu. Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de pandemi önlemleri ile düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Ancak Japonya'nın en büyük iki kenti Tokyo ve Osaka'da son haftalarda artan koronavirüs vakaları, bir defa ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nı bu yaz ne pahasına olursa olsun yapmaya kararlı olan Japon hükümetine karşı vatandaşları ve siyasetçileri ikiye böldü.